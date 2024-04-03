Глава Минфина сделал прогноз по госдолгу России в 2024 году

«Действительно, у нас госдолг невысокий. Сегодня председатель правительства говорил о 17% от ВВП. Я думаю, что, может быть, по итогам года будет даже чуть-чуть пониже», - отметил Силуанов.

Министр подчеркнул, что в ведомстве аккуратно относятся к деньгам и заимствованиям. Силуанов также отметил, что расходы по обслуживанию в условиях роста процентных ставок тоже растут.

Правительство России работает над законопроектами по изменению ставки НДФЛ в соответствии с поручением президента Владимира Путина. Речь идет об изменении НДФЛ и налоговых льготах.