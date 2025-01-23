23 января 2025, 11:19

Глава BlackRock допустил подорожание биткоина до 700 тысяч долларов

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Если еще больше крупных инвестиционных фондов начнут вкладывать в криптовалюту 2-5% своих активов, то стоимость биткоина может взлететь до 700 тысяч долларов. Такое предположение сделал глава BlackRock Ларри Финк, выступивший на форуме в Давосе, сообщил «Интерфакс».

В 2024 году BlackRock анонсировала запуск биржевых фондов iShares Bitcoin Trust и iShares Ethereum Trust. Эти фонды позволят инвесторам получать доступ к биткойнам и эфиру через инвестиционные платформы.

За последнее время мнение Финка о криптовалютах значительно изменилось. Раньше он скептически относился к цифровым активам, но теперь видит в них потенциал для использования в качестве инвестиционных инструментов.

«Если вас беспокоит обесценивание вашей валюты или вы опасаетесь за экономическую или политическую стабильность в вашей стране, у вас есть международный инструмент под названием биткойн, который может помочь преодолеть эти локальные опасения», - сказал он.

Финк подчеркнул, что не призывает всех инвестировать в биткоин. Он отметил, что криптовалюты известны своей высокой волатильностью, и даже во время периодов роста нередки падения на 20–30%.

В середине ноября курс биткоина установил исторический рекорд , преодолев отметку в 90 тысяч долларов.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов предполагал, что к концу первого квартала 2025 года цена биткоина может подняться до 130 тысяч долларов , если продавцы и майнеры не среагируют на возможные ложные прорывы.

Криптовалюты
22 января 2025, 20:23
Инфляция в России на 20 января составила 9,92%
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
За неделю с 14 по 20 января инфляция составила 0,25%. По данным Министерства экономического развития, годовая инфляция за этот период ускорилась с 9,86 до 9,92%, сообщила «Парламентская газета».

Среди непродовольственных товаров за неделю цены больше всего выросли на электропылесосы ( 2,1%), легковые автомобили отечественного производства ( 2%) и телевизоры ( 1,7%). Среди продуктов питания поднялась стоимость яблок ( 1,9%), лука ( 1,5%) и бананов ( 1,1%).

С начала текущего года наиболее значительно выросли цены на огурцы - на 7,27%. Также заметно подорожали водка - на 4,57% и лук - на 4,32%.

Также сильно поднялась стоимость проезда в общественном транспорте. Стоимость поездки в метро увеличилась на 8,17%, в троллейбусе - на 6,02%, а в трамвае - на 5,68%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,1%, в то время как стоимость дизельного топлива осталась без изменений.

Ранее россиян предупредили о существенном росте цен на мясо. За год стоимость курицы выросла на 11% и достигла в среднем 343 рублей за килограмм. Больше всего подорожала говядина - на 25,4%. Теперь за килограмм этого мяса нужно отдать 880 рублей.

Росстат составил рейтинг товаров и услуг , сильнее всего подорожавших в 2024 году относительно 2023-го.

Россия Инфляция
22 января 2025, 17:59
Путин указал на риск для экономического роста из-за замедления кредитования
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Замедление кредитования может стать угрозой для экономического роста. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

Он подчеркнул, что важно не допустить «перекосов», создающих риски для роста экономики.

«Понятно, что снижение кредитной активности может создать риски для долгосрочного роста, мы это обсуждали не так давно на встрече с бизнесом», - отметил глава государства.

Также он призвал обеспечить увеличение кредитного портфеля, которое будет достаточным для уверенной экономической динамики и которое позволит добиваться ориентиров Центробанка по инфляции.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту российской экономики в 2025 году до 1,4%. Согласно опубликованным данным, валовый внутренний продукт государства за 2024 год вырос на 3,8%. МВФ также ожидает, что экономический рост страны на 2026 год составит 1,2% ВВП.

Кредиты Владимир Путин Экономика
22 января 2025, 08:40
Трамп заявил, что почти ничего не знает о своем мемкоине
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Дональд Трамп сообщил, что единственное, что ему известно о мемкоине, — это то, что он его запустил. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что единственное, что ему известно о мемкоине, - это то, что он его запустил. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции.

«Я не так уж много об этом знаю, кроме того, что я его запустил. Я слышал, что он был очень успешным. Я не проверял», - ответил американский лидер на вопрос о запущенной им недавно криптовалюте.

После этого один из сотрудников СМИ, присутствующих на пресс-конференции, отметил, что на мемкоине Дональд Трамп заработал несколько миллиардов долларов. В ответ на эту информацию президент США пошутил, что для стоящих рядом с ним руководителей OpenAI, Oracle и SoftBank «это копейки».

Инвесторы отметили, что, на фоне слов Трампа о том, что он почти ничего не знает о токене TRUMP, его цена рухнула почти на 33%. Позже стоимость пришла в норму.

Трамп сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях о запуске мемной криптовалюты (мемкоина) $TRUMP 18 января. Меньше чем за сутки мемкоин заработал 2,5 триллиона рублей. Однако криптовалюта может быстро достигнуть нуля , считает глава Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

США Криптовалюты Дональд Трамп
21 января 2025, 13:16
Курс доллара на Forex ICE упал ниже 100 рублей впервые с декабря
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Курс доллара на международном рынке Forex ICE опустился ниже 100 рублей впервые с 27 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно этим данным, курс «„американца“ на рынке снизился на 1,006% и опустился до 99,98 рубля.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко заявил, что после инаугурации нового президента США Дональда Трампа доллар может подорожать до 115 рублей. По его прогнозу, американская валюта может расти до двух месяцев.

Финансист Александр Лосев в беседе с 360.ru отмечал, что курс доллара действительно может увеличиться , но только если Трамп начнет торговые войны, однако такое развитие событий грозит проблемами для самой Америки. Он также напомнил, что на фоне токсичности доллара приоритетной валютной парой у россиян является юань-рубль.

США Рубль Доллары США Дональд Трамп Курс валют Курс доллара

Новости по теме