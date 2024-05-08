Геополитическая обстановка отразилась на мировой экономике

«Рассматривается разделенный на три блока мир: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран», - уточнили в организации.

По оценкам МВФ, сегментирование мировой экономики спровоцировало рост числа торговых ограничений на поставки товаров и услуг. Их число в 2023 году составило три тысячи.

С 2017 по 2023 годы доля КНР в импорте США снизилась на 8% из-за противоречий двух стран. Украинский конфликт также повлиял на торговлю России и стран Запада.

Несмотря на санкции, западные страны, в том числе Британия, продолжают закупать российскую нефть. Однако поставщиками нефтепродуктов являются Китай, Турция и Индия.