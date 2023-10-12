Генпрокуратура проверит законность комиссий в Wildberries для владельцев Mastercard
Генпрокуратура займется проверкой на законность решения маркетплейса Wildberries ввести комиссии за оплату товаров с использованием карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Надзорное ведомство также займется вопросом взимания платы за возврат приобретенных товаров, сообщили в пресс-службе ГП.
«Осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении <…> комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard», - указали в Генпрокуратуре.
В ведомстве уточнили, что в проверке примут участие Роспотребнадзор и Банк России.
Ранее руководство Wildberries сообщило о введении комиссий в размере 3% от стоимости заказа при оплате картами Visa или Mastercard. Компания заявила, что таким образом решила взимать вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа. Функция начала работать с 9 октября.