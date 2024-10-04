Генпрокуратура подала иск к структурам энергетической компании Shell

Сбербанк со 2 октября повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентного пункта. Таким образом, минимальные ставки на „Домклик“ на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%», - передало сообщение пресс-службы РИА «Новости».

По программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» кроме повышения ставки отменили надбавку в размере одного процентного пункта в случае отказа от страхования жизни и здоровья. Самая маленькая ставка по программе на «Домклик» теперь составляет 24,3%.

Ранее стало известно, что Сбербанк поменял условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад». Теперь ставка 20% годовых доступна на сроке до года, если минимальная сумма составляет 100 тысяч рублей. По вкладу «Лучший%» самую большую ставку можно получить на сроке семь-девять месяцев. До этого такие условия действовали только при вложении средств, которые ранее не хранили в этом банке, на трехлетний срок сбережения.