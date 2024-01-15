15 января 2024, 23:31

Генпрокуратура обратилась в суд с иском о национализации холдинга «Рольф»

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Генеральная прокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства все активы компании-автодилера «Рольф». Иск против основателя холдинга Сергея Петрова зарегистрировали в Московском районном суде Санкт-Петербурга, как сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

«Истец просит суд об обращении в доход государства всех акций АО „Рольф“, принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью „Деланс Лимитед“ и ООО „Рольф Моторс“, а также 100% долей в уставных капиталах ООО „Рольф Моторс“, ООО „Рольф Эстейт Санкт-Петербург“, ООО „Рольф Тех“ как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», - уточнили в пресс-службе.

Иск ведомства зарегистрировали 27 декабря 2023 года. Предварительное судебное заседание назначили на 18 января, сообщил «Интерфакс».

В конце прошлого года активы компании указам президента РФ Владимира Путина были переданы во временное управление Росимуществу. Это один из крупнейших автодилерских холдингов в России, чья сеть насчитает 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей.

Относительно Сергея Петрова известно, что он вместе с другими руководителями «Рольфа» попал под уголовное преследование по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж, причем в особо крупном размере и в составе организованной группы.

Ранее промышленный холдинг из предприятий в Татарстане, Свердловской, Волгоградской и Ярославской областях по требованию генпрокуратуры передали на баланс Росимущества. Им владели люди, чью деятельность признали экстремистской.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Суд
15 января 2024, 23:59
Более 40 видов соцвыплат в России проиндексируют с 1 февраля
РИА «Новости»
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Российское правительство планирует проиндексировать на 7,4% более 40 выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

«В общей сложности на 7,4% будут проиндексированы свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций: материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки», - заявил глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, повышение затронет более 20 миллионов россиян, получающих поддержку со стороны государства.

Проект постановления правительства уже опубликовали на сайте нормативно-правовых актов. Коэффициент индексации составит 1,074 в 2024 году.

Ранее стало известно, как изменятся социальные выплаты и пособия с 1 февраля. Так, размер материнского капитала увеличат до 631 тысячи рублей, а максимальный размер ежемесячной денежной выплаты для людей с инвалидностью составит 1547 рублей.

Пенсия Льготы Выплаты в России Минтруд РФ Деньги
15 января 2024, 21:18
Тинькофф Банк сменит место регистрации с Кипра на Россию
РИА «Новости»
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Акционеры TCS Group, являющейся головной структурой Тинькофф Банка, одобрили редомициляцию группы компаний с Кипра в российский специальный административный район. Об этом сообщил РБК.

«Утвердить, что компания приступает к отмене регистрации в Республике Кипр и начинает регистрацию в качестве компании в Российской Федерации», - отметили в заявлении.

Для осуществления редомициляции в устав внесут утвержденные изменения. Редомициляция представляет собой перенос или регистрацию компании в другой юрисдикции. При этом ее структура не изменится, а также не затронет активы и обязательства компании.

Ранее сотрудникам Тинькофф Банка запретили работать удаленно из всех стран мира, кроме России, Казахстана, Белоруссии и Армении.Нововведение объяснили тем, что такая локализация нужна для обеспечения кибербезопасности.

Банки Кипр Россия
15 января 2024, 20:13
Курс рубля обновил полугодовой максимум
РИА «Новости»
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Курсы доллара и евро резко пошли вниз по отношению к рублю в ходе торгов в понедельник, 15 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К закрытию торгов курс доллара потерял 81 копейку и опустился до уровня 87,60 рубля. При этом в ходе сделок американская валюта опускалась до 87,37 рубля.

Потери евро оказались еще серьезнее. За день курс опустился сразу на 1,09 рубля и зафиксировался на уровне 96 рублей. Минимальный курс европейской валюты за день опускался до 95,55 рубля.

Новые курсы валют оказались самыми низкими с 30 июня 2023 года. Причиной такого поведения назвали выполнение бюджетного правила.

По данным Минфина , в декабре уровень нефтегазовых доходов бюджета составил 650,5 миллиарда рублей, что оказалось на треть ниже по сравнению с ноябрем.

В этой связи ведомство приступило к продаже юаней и золота из Фонда национального благосостояния. Всего на торги выставили валюту на сумму 69,1 миллиарда рублей. Торги начались в понедельник, 15 января, и продлятся до 1 февраля. Ежедневный объем продаж из фонда составит 4,1 миллиарда рублей.

Рубль Курс валют Курс доллара Курс евро
15 января 2024, 19:56
Банки России начнут штрафовать за навязанные услуги
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Центральный банк России начал работать над законопроектом, предусматривающим увеличение штрафов для банков за обман клиентов. Об этом сообщили «Известия».

Регулятор предложил сопоставить наказание за обман клиентов со штрафами за нарушение антиотмывочного законодательства - сейчас они варьируются от 0,1 до 1% от собственных средств капитала.

Суммы штрафов могут вырасти с 20-40 тысяч до 100 миллионов рублей. Такие меры необходимы, чтобы на корню пресечь желание кредитных организаций сознательно вводить клиента в заблуждение и продавать ему не тот продукт или услугу, за которыми он пришел. Если меру примут, штрафы могут поднять уже в 2024 году.

Центробанк ранее решил ввести запрет для банков и микрофинансовых организаций учитывать документально неподтвержденные сведения о доходах. Таким образом, финансовые организации не смогут при выдаче кредитов ориентироваться на анкеты заемщиков.

Штрафы Банки Россия Кредиты Центробанк

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