24 июля 2024, 15:45

ГД приняла в первом чтении законопроект о регулировании майнинга

Freepik
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий легализовать майнинг криптовалют в России. Об этом сообщило парламентское телевидение «Дума ТВ».

Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект закрепляет порядок и условия майнинга цифровой валюты.

Требования к деятельности юридических и физических лиц, осуществляющих майнинг, установит правительство по согласованию с ЦБ, следует из пояснительной записки.

«Законопроект способствует снижению рисков нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений», - заявил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Президент Владимир Путин 18 июля поручил принять закон о майнинге криптовалют. Нововведение повлияет на создание рабочих мест, заявил «Известиям» заместитель генерального директора по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко.

Криптовалюты
24 июля 2024, 13:52
Путин утвердил особые условия ипотеки для семей с детьми
Global Look Press
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Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, в том числе по семейной ипотеке. Информация появилась на сайте Кремля.

Согласно поручению, семьи с детьми могут получить льготную ипотеку на строительство дома в любом регионе России. Также родителям двух и более детей, двое из которых должны быть младше 18 лет, предоставят возможность взять такой кредит в субъектах страны с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.

«По процентной ставке в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования», - уточнили в документе.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина , семейной ипотекой в стране воспользовались более 1,1 миллиона семей. Однако ее условия могут пересмотреть. Он подчеркнул, что ближайшие три месяца российские власти будут наблюдать за реализацией запущенной с начала июля программы.

Кремль Семья Кредиты Ипотека Владимир Путин Льготная ипотека
24 июля 2024, 10:14
Компании в Туве договорились держать высокую цену на топливо на АЗС
Global Look Press
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Федеральная антимонопольная служба выявила сговор 10 компаний об удержании высоких розничных цен на топливо на АЗС в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

«Компании удерживали цены на автомобильные бензины и дизельное топливо, несмотря на снижение оптовых цен», - заявили в службе.

Управление ФАС Тувы возбудило дело в отношении пяти фирм, которые реализуют нефтепродукты в Кызыле. В действиях еще пяти компаний зафиксировали признаки заключения антиконкурентного соглашения. Его участникам выпишут штрафы согласно КоАП.

ФАС ранее предложила продлить запрет на экспорт бензина. Меру поддержал зампред правительства Александр Новак.

ФАС России Топливо Бензин
24 июля 2024, 08:10
Юрист объяснил, почему Бакальчук подключил Кадырова к разделу Wildberries
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В случае отсутствия брачного договора Владислав Бакальчук не сможет получить половину акций Wildberries при разводе с основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук. Юрист Сергей Жорин заявил об этом РИА «Новости».

Он допустил, что супруги заключили брачное соглашение, ведь Татьяна Бакальчук - опытный бизнесмен. В этом случае судьбу нажитого в браке имущества уже предопределили, хотя договор можно оспорить, заявил Жорин.

При отсутствии такого соглашения они могли обсудить раздел имущества. Жорин заявил, что Владислав Бакальчук не получит половину компании из-за антирейдерских пунктов, которые обычно прописывают в уставах. По его словам, она достанется супругу в денежном эквиваленте - ему выплатят 50% стоимости акций маркеплейса.

«Вероятнее всего, судя по тому, что ее супруг обратился к главе Чечни [Рамзану Кадырову], супруга не устроили те предложения, которые ему были сделаны в судебном переговорном процессе», - сказал специалист.

Кадыров объявил о рейдерском захвате Wildberries и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации. Владислав Бакальчук пожаловался, что его отстранили от управления компанией. Татьяна Бакальчук опровергла захват, объявила о разводе и объединении маркетплейса с группой Russ.

Семья Рамзан Кадыров Громкие разводы Бизнес Брак Деньги Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
24 июля 2024, 07:25
Подавшие на банкротство россияне смогут оставить себе ипотечные квартиры
РИА «Новости»
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Неплатежеспособные россияне при процедуре банкротства смогут через арбитражный суд сохранить за собой единственное жилье, взятое в ипотеку. Госдума приняла такой закон во втором и третьем чтениях, сообщил РБК.

Законопроект внесли депутаты Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко. Они рассказали о распространенной ситуации, когда россияне не имели просроченных платежей по ипотеке, но копили долги по другим кредитам.

Теперь должники смогут обращаться в арбитражный суд с требованием заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором в рамках процедуры банкротства и запретить изъятие единственного ипотечного жилья либо реструктуризировать задолженность. Мнение финансового управляющего и других кредиторов в таких случаях учитывать не станут.

Рыночная ставка по ипотеке в России достигла 19,5%. Программу семейной ипотеки под 6% продлили до 2030 года.

Законы Госдума РФ Недвижимость Кредиты Ипотека Деньги

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