ГД приняла в первом чтении законопроект о регулировании майнинга

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, в том числе по семейной ипотеке. Информация появилась на сайте Кремля.

Согласно поручению, семьи с детьми могут получить льготную ипотеку на строительство дома в любом регионе России. Также родителям двух и более детей, двое из которых должны быть младше 18 лет, предоставят возможность взять такой кредит в субъектах страны с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.

«По процентной ставке в размере, составляющем не более 6% годовых в течение всего срока кредитования», - уточнили в документе.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина , семейной ипотекой в стране воспользовались более 1,1 миллиона семей. Однако ее условия могут пересмотреть. Он подчеркнул, что ближайшие три месяца российские власти будут наблюдать за реализацией запущенной с начала июля программы.