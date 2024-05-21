«Газпрому» предписали не выплачивать дивиденды за 2023 год
Государство рекомендовало «Газпрому» отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям за 2023 год. Подготовить такую директиву поручило правительство России.
Распоряжение кабмина опубликовали на портале правовой информации. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с предложением Минэнерго, согласованным с Росимуществом и Минфином, о необходимости отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Он поручил подготовить такую директиву представителям интересов России на заседании совета директоров.
«Газпром» отчитался о рекордном убытке в 629 миллиарда рублей по итогам прошлого года. Выручка компании сократилась на 26,8%, доход от газа - на 43%. В последний раз настолько значительные потери корпорация понесла в 1999 году.