«Газпрому» предписали не выплачивать дивиденды за 2023 год

Распоряжение кабмина опубликовали на портале правовой информации. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с предложением Минэнерго, согласованным с Росимуществом и Минфином, о необходимости отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Он поручил подготовить такую директиву представителям интересов России на заседании совета директоров.

«Газпром» отчитался о рекордном убытке в 629 миллиарда рублей по итогам прошлого года. Выручка компании сократилась на 26,8%, доход от газа - на 43%. В последний раз настолько значительные потери корпорация понесла в 1999 году.