Газпромбанк: как сохранить и приумножить сбережения?

Долгосрочные сбережения Программа долгосрочных сбережений появилась в 2024 году. Её разработали Минфин и Центробанк.

«Это действительно новый и уникальный финансовый продукт, потому что с точки зрения доходности и надежности ему нет аналогов на российском рынке. Этот продукт позволяет накопить абсолютно на любые задачи, вплоть до первого взноса на квартиру, на обучение детей», - заявил Черноморский.

Как все работает? В офисах Газпромбанка вы открываете вклад «Перспективные сбережения» и оформляете договор долгосрочных сбережений. Кстати, со средств, внесенных в ПДС, можно вернуть 13% или 15% через налоговый вычет, но не более 60 000 рублей в год. Вложенные в ПДС средства не просто хранятся, они работают: фонд инвестирует внесенные в программу деньги, учитывая их сохранность и диверсификацию.

Артем Зотов добавил, что сбережения могут формироваться из нескольких источников. Помимо взносов самих клиентов, это могут быть: ежегодный инвестиционный доход, реинвестированный налоговый вычет или пенсионные накопления, сформированные до 2014 года.

Выплаты осуществляются через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также средства со счета будут выплачены в случае необходимости получить платное лечение при возникновении критических заболеваний.

Вклад со ставкой до 25% годовых По словам Зотова, из-за высокой ключевой ставки вклады становятся эффективным способом сохранить сбережения и получить доход.

«Клиентам Газпромбанка доступна ставка до 25% годовых по вкладу „Перспективные сбережения“. Важное условие для получения повышенной ставки - одновременно с депозитом открыть программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая также позволяет клиенту сохранять и преумножать накопления», - заявил он.

Процентные ставки зависят от срока размещения средств на вкладе: максимальная ставка составляет до 25% годовых.

Минимальная сумма вклада - 30 000 рублей, максимальная - не должна превышать сумму первого взноса в ПДС, добавил Артем Зотов. Вклад доступен для клиентов банка с 4 сентября, отметил Зотов. Также он подчеркнул, что деньги вкладчиков застрахованы государством: до 1,4 млн рублей в рамках вклада и до 2,8 млн рублей в рамках ПДС.

Народный продукт Программа долгосрочных сбережений на текущий момент поистине народный продукт. Она не только инициирована государством, но каждый участник может получить государственное софинансирование. В зависимости от официального дохода оно составляет от четверти до полной суммы взноса в пределах 36 000 рублей в год в течение 10 лет.

«При открытии программы долгосрочных сбережений в Газпромбанке наши клиенты получают дополнительное преимущество - возможность открыть вклад с повышенной ставкой - до 25% годовых», - заявил Дмитрий Черноморский.

Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться с паспортом в любой офис Газпромбанка. Менеджеры банка ответят на все ваши вопросы о программе долгосрочных сбережений и условиях вклада и помогут заключить договор.