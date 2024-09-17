17 сентября 2024, 19:20

Газпромбанк: как сохранить и приумножить сбережения?

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Многие хотят не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Как это сделать наиболее эффективно, в интервью 360.ru рассказали начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов и директор департамента по работе с партнерами НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления Дмитрий Черноморский.

Долгосрочные сбережения Программа долгосрочных сбережений появилась в 2024 году. Её разработали Минфин и Центробанк.

«Это действительно новый и уникальный финансовый продукт, потому что с точки зрения доходности и надежности ему нет аналогов на российском рынке. Этот продукт позволяет накопить абсолютно на любые задачи, вплоть до первого взноса на квартиру, на обучение детей», - заявил Черноморский.

Как все работает? В офисах Газпромбанка вы открываете вклад «Перспективные сбережения» и оформляете договор долгосрочных сбережений. Кстати, со средств, внесенных в ПДС, можно вернуть 13% или 15% через налоговый вычет, но не более 60 000 рублей в год. Вложенные в ПДС средства не просто хранятся, они работают: фонд инвестирует внесенные в программу деньги, учитывая их сохранность и диверсификацию.

Артем Зотов добавил, что сбережения могут формироваться из нескольких источников. Помимо взносов самих клиентов, это могут быть: ежегодный инвестиционный доход, реинвестированный налоговый вычет или пенсионные накопления, сформированные до 2014 года.

Выплаты осуществляются через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также средства со счета будут выплачены в случае необходимости получить платное лечение при возникновении критических заболеваний.

Вклад со ставкой до 25% годовых По словам Зотова, из-за высокой ключевой ставки вклады становятся эффективным способом сохранить сбережения и получить доход.

«Клиентам Газпромбанка доступна ставка до 25% годовых по вкладу „Перспективные сбережения“. Важное условие для получения повышенной ставки - одновременно с депозитом открыть программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая также позволяет клиенту сохранять и преумножать накопления», - заявил он.

Процентные ставки зависят от срока размещения средств на вкладе: максимальная ставка составляет до 25% годовых.

Минимальная сумма вклада - 30 000 рублей, максимальная - не должна превышать сумму первого взноса в ПДС, добавил Артем Зотов. Вклад доступен для клиентов банка с 4 сентября, отметил Зотов. Также он подчеркнул, что деньги вкладчиков застрахованы государством: до 1,4 млн рублей в рамках вклада и до 2,8 млн рублей в рамках ПДС.

Народный продукт Программа долгосрочных сбережений на текущий момент поистине народный продукт. Она не только инициирована государством, но каждый участник может получить государственное софинансирование. В зависимости от официального дохода оно составляет от четверти до полной суммы взноса в пределах 36 000 рублей в год в течение 10 лет.

«При открытии программы долгосрочных сбережений в Газпромбанке наши клиенты получают дополнительное преимущество - возможность открыть вклад с повышенной ставкой - до 25% годовых», - заявил Дмитрий Черноморский.

Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться с паспортом в любой офис Газпромбанка. Менеджеры банка ответят на все ваши вопросы о программе долгосрочных сбережений и условиях вклада и помогут заключить договор.

Инвестиции Банки Деньги
17 сентября 2024, 03:36
Сбербанк снизил размер двух дисконтов по ипотеке с 17 сентября
РИА «Новости»
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Размер двух дисконтов по ипотеке снизили с 17 сентября в Сбербанке, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Решение объяснили ростом стоимости облигаций федерального займа, сообщило РИА «Новости».

При первоначальном взносе 20% размер дисконта снизится с 0,7 до 0,5%. Урежут скидки и для «зарплатников» Сбербанка - с 1% до до 0,5%. А вот ставки по ипотечным кредитам на «Домклике» остались неизменными.

Минимальная ставка на вторичном рынке составляет 20%. При покупке в новостройках - 20,3%, уточнили в банке.

В России стали проще относиться к просрочкам по ипотечным платежам. Если заемщику нечем платить, в первую очередь ему необходимо связаться с банком и объяснить ситуацию, заявил эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, банк может пойти навстречу и предоставить отсрочку.

Сбербанк Ипотека
16 сентября 2024, 14:36
Visa возвращается? Что ждет российских держателей карт
РИА «Новости»
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Visa подала заявку в Роспатент на регистрацию двух товарных знаков. Один из них будет с надписью VISA синими буквами в классическом шрифте платежной системы на белом фоне. Другой — со словом VISA, обрамленном желтой и синей полосами. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал 360.ru, что это значит, и чего ждать российским пользователям.

Он напомнил, что Visa покинула российский рынок еще в 2022 году. Из-за этого платежная система потеряла огромный пул доходов. Visa и Mastercard получали колоссальные многомиллиардные прибыли на российском рынке только за счет эмиссии пластиковых карточек и использования ресурсов системы.

«В этом смысле потеря доходов невосполнима. Вполне возможно, что регистрация товарных знаков используется не для полноформатного возврата на рынок», - заметил он.

Бархота пояснил, что сейчас на российском рынке доминирует национальная платежная система «Мир». Поэтому вернуться Visa будет проблематично. Однако компания может предлагать «Миру» свои технологии, консалтинговые услуги.

«И в этом смысле, зарегистрировав товарный знак, можно работать со стороны российской юрисдикции и исполнять заказы российских контрагентов», - подчеркнул эксперт финансового рынка.

Есть еще один вариант - ожидать скорого завершения конфронтации и реставрации отношений с международным сообществом и мировой финансовой системой. В таком случает возможен возврат к 10-15% рынка платежных карт.

«Но это очень смелый сценарий. Он выполним только в случае, если у нас в этом отношении состоятся грандиозные события уже в этом году», - резюмировал Бархота.

Доходы Отношения Бизнес Деньги Технологии
13 сентября 2024, 08:56
Россиян предупредили о трех популярных у мошенников схемах с удаленным доступом
pxhere.com
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В июле и августе мошенники использовали три схемы с удаленным доступом, чтобы похищать деньги и личные данные россиян. Об этом РИА «Новости» рассказали в ВТБ.

Во всех трех случаях пользователей просили установить на смартфон замаскированные под официальные приложения компаний или госпорталов. После этого мошенники получали доступ к личным данным человека.

Самым популярным сценарием, по данным специалистов ВТБ, стали звонки под видом сотрудников «Госуслуг». Лже-работники предлагали россиянам обновить данные и установить «специальную программу».

Вторая схема связана со звонками от сотрудников «Мосэнерго». Мошенники просили скачать приложение для замены счетчиков и запрашивали sms-код, чтобы якобы оформить заявку.

Третья схема - обман через «Авито». Лже-покупатели просили продавцов показать товар во время звонка через WhatsApp, а для входа отправляли фишинговые ссылки. Мошенники таким образом получали доступ к устройству жертвы.

Ранее в ВТБ сообщили, что приложение банка будет блокироваться при подозрении на доступ мошенников. Для этого в онлайн-банке введут «режим чтения».

Банки Мошенничество
12 сентября 2024, 10:26
Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ
РИА «Новости»
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Ведущие российские банки повышают ставки по вкладам в преддверии заседания совета директоров Центробанка. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, ВТБ увеличил доходность по долгосрочным депозитам в рублях, а Альфа-банк поднял ставки для впервые открытых трехлетних вкладов до 21%.

Сбербанк накануне увеличил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых. Однако, чтобы получить такую выгоду, нужно положить на счет не менее 100 тысяч рублей, которые раньше не размещались на счетах банка, и не снимать их оттуда три года.

Заседание совета директоров Центробанка состоится 13 сентября. Предполагается, что на нем вновь изменят ключевую ставку.

Ранее экономист Денис Ракша рассказал о взаимосвязи между темпами роста инфляции и изменением ключевой ставки.

Банки Деньги Центробанк Инфляция

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