«Газпром» стал в первым в списке крупнейших компаний по чистой прибыли
«Газпром» стал лидером в рейтинге 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. Полный список опубликовало издание Forbes.
По информации журнала, «Газпром» заработал за 2022 год 1,3 триллиона рублей. В тройку лидеров вошли «Ямал СПГ» с прибылью в 840 миллиардов рублей и «Роснефть» с прибылью 813 миллиардов рублей.
В лидирующую десятку попали «Лукойл» (790,1 миллиарда рублей), «Новатэк» (640,4 миллиарда рублей), «Норильский никель» (429,3 миллиарда рублей), «Татнефть» (284,9 миллиарда рублей), «Сахалинская энергия» (283,9 миллиарда рублей), «Сбербанк» (270,5 миллиарда рублей) и «Фосагро» (184,7 миллиарда рублей).
Авторы рейтинга отметили, что не включали в список инвестиционные фонды и холдинги, а также компании-акционеры. Издание ранжировало компании по чистой прибыли в 2022 году.
Ранее журнал Forbes назвал крупнейшую в России иностранную компанию. Ей оказалась французская сеть товаров для дома Leroy Merlin. Издание отметило, что в списке по сравнению с предыдущим годом появилось больше китайских компаний.