«Газпром» продал свой офис почти за три миллиарда рублей

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В торгах принимала участие «Финансовая группа „Эверест“, но организация не предложила цену. За здание заплатила 2,7 миллиарда рублей „СЭА недвижимость“. Как сообщил РБК , компания связана с владельцами Барнаульского котельного завода.

Общая площадь проданного офиса составила 37,7 тысячи квадратных метров. В здании были подразделения «Газпром газнадзор» и других дочерних компаний.

Ранее два нежилых здания с земельным участком продали на аукционе в Подольске. Сделка принесла в бюджет округа более 75 миллионов рублей.