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В России отменили сниженный налог на добавленную стоимость при продаже сэндвичей, в том числе гамбургеров. Ставку повысили с 10% до 20%. В сети «Вкусно - и точка» это блюдо подорожало на три-семь рублей в зависимости от ингредиентов, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании.

Обычный гамбургер подрос в цене с 59 до 65 рублей, чикенбургер - с 59 до 62 рублей, чизбургер - с 71 до 78 рублей, «Чикен хит» - со 109 до 114 рублей. В компании подтвердили рост цен и связали его с повышением ставки НДС вдвое. Собеседник агентства опроверг планы изменить размер блюд или сэкономить на некоторых ингредиентах.

«Бургеры - это основа меню „Вкусно - и точка“, при этом цены на большинство позиций в линейке сети всегда были ниже, чем у других игроков на рынке», - сказал он.

В сетях фастфуда KFC и Rostic’s прайс остался прежним. В «Бургер Кинг» гамбургер упал в цене с 79,99 до 74,99 рубля, чизбургер - с 84,99 до 79,99 рубля, остальные позиции - без изменений.

В 2019 году ставку НДС повысили до 20% вместо 18% на все категории товаров, кроме социально значимых, детских и продуктов. Минфин рассчитывал, что это принесет бюджету свыше двух триллионов рублей за три года.