Галерею и часть отеля Four Seasons потребовали передать государству

Мещанский районный суд Москвы вынес определение о применении обеспечительных мер еще 19 марта. Они были распространены на торговую галерею и часть площадей отеля, которые расположены в одном и том же здании.

Помещения арестовали 3 апреля. Их общая площадь составила 34,7 тысячи квадратных метров.

«ФССП просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий, предусмотренных законом „О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам“, - говорится в материале.

Подробности дела не раскрываются, но служба приставов также направила иски об изъятии активов к другим структурам, связанным с осужденным бизнесменом.

Ранее Хотина приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, которые он вместе с соучастниками, по версии гособвинения, похитил у вкладчиков банка в 2014 году.