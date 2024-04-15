15 апреля 2024, 03:23

Галерею и часть отеля Four Seasons потребовали передать государству

РИА «Новости»
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Судебные приставы потребовали изъять у бывшего владельца банка «Югры» Алексея Хотина в собственность государства торговую галерею «Модный сезон» и часть помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду. Об этом сообщил РБК.

Мещанский районный суд Москвы вынес определение о применении обеспечительных мер еще 19 марта. Они были распространены на торговую галерею и часть площадей отеля, которые расположены в одном и том же здании.

Помещения арестовали 3 апреля. Их общая площадь составила 34,7 тысячи квадратных метров.

«ФССП просит обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество Хотина в рамках мероприятий, предусмотренных законом „О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам“, - говорится в материале.

Подробности дела не раскрываются, но служба приставов также направила иски об изъятии активов к другим структурам, связанным с осужденным бизнесменом.

Ранее Хотина приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии за растрату более 23 миллиардов рублей, которые он вместе с соучастниками, по версии гособвинения, похитил у вкладчиков банка в 2014 году.

Торговля Магазины Москва
14 апреля 2024, 15:28
Названы суммы выплат для пострадавших от паводка в Оренбуржье
РИА «Новости»
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Пострадавшие от паводка жители Оренбургской области подали более 290 тысяч заявлений на выплаты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В ведомстве отметили, что 11 380 жителей получат в виде единовременной помощи 20 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей в связи с утратой имущества первой необходимости выплатят 122 пострадавшим от большой воды.

Министр социального развития Оренбургской области уточнила, что это не все выплаты, которые положены пострадавшим. При полной утрате имущества первой необходимости сумма составит 100 тысяч рублей.

Для получивших вред здоровью во время наводнения предусмотрели единовременные выплаты в размере от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести. Если в семье есть погибший, то власти заплатят один миллион рублей.

В правительстве напомнили, что размер выплат во время режима чрезвычайной ситуации установили на федеральном уровне. По решению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, суммы увеличили в два раза.

Уровень воды в реке Урал, затопившей Оренбургскую область, пошел на убыль впервые после начала паводка. Об этом со ссылкой на специалистов Гидрометцентра сообщила пресс-служба правительства региона. Там отметили, что падение пока небольшое и вода находится на отметке 11 метров 82 сантиметров.

Урал Наводнения Выплаты в России Семья Паводки Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 10:49
Золото показало рекордный рост
РИА «Новости»
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Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex поднялась до отметки 2400 долларов за тройскую унцию. Это исторический максимум. Такие данные привели на торговой площадке.

По данным на 04:00 12 апреля, цена на золото составляла 2 402,4 доллара за тройскую унцию. По состоянию на 06:22 стоимость драгоценного металла ускорила рост до 2 405,6 доллара за унцию.

Comex является основным рынком фьючерсов и опционов для торговли золотом, серебром, медью и алюминием. В 1994 году биржа объединилась с Нью-Йоркской товарной биржей (NYMEX).

Накануне аналитик Дмитрий Голубовский предсказал рост стоимости доллара по отношению к рублю. По его словам, валюта США к концу 2024 года может вырасти до 99 рублей. При этом эксперт подчеркнул, что для российской экономики важнее курс китайского юаня и евро, поскольку в них ведутся расчеты со многими государствами.

Золото
12 апреля 2024, 06:30
Российский «Гугл» потребовал от американского Google вернуть дивиденды
РИА «Новости»
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Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский подал иск в Арбитражный суд Москвы и потребовал от Google International LLC вернуть выплаченные в 2021 году дивиденды на сумму 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Валерий Таляровский обратился в суд 10 апреля. Он обосновал свое требование тем, что компания «Гугл» на момент выплаты дивидендов находилась в плачевном состоянии. Google, по словам истца, принял решение о распределении прибыли, зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов.

«На момент выплаты значительной суммы дивидендов <…> должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, <…> вывел из своего оборота около 10 миллиардов рублей», - заявил он.

Дивиденды в декабре 2021 года выплатили за счет прибыли 2015–2017 годов. Отданная Google сумма равнялась 32% балансовой стоимости российского подразделения по состоянию на конец 2020 года.

Весной 2022 года «Гугл» инициировал процедуру банкротства. Имущество и активы компании арестовали.

Google Суд Бизнес
11 апреля 2024, 19:07
Отказы банков дружественных стран по платежам из России резко выросли
Unsplash
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Банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей из России. Об этом глава ВТБ Андрей Костин рассказал на съезде Ассоциации банков России. Его процитировало РИА «Новости».

«Ситуация здесь развивается динамично и не очень радует. <...> Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы работать», - отметил он.

По словам Костина, отказы в проведении платежей от комплаенс-контроля появились без разъяснения причин после ужесточения вторичных санкций Запада в конце 2023 года. При этом больше всего отказов поступило от банков дружественных юрисдикций, отметил глава ВТБ.

Также банкир указал на рост сроков проведения платежей и комиссии за них. Кредитные организации также стали запрашивать больше документов, особенно по сделкам с электроникой, компьютерами и оборудованием.

Несколько крупных китайских банков перестали принимать российские платежи в юанях. Аналогичную ситуацию зафиксировали и в кредитных организациях Турции.

Турция Банки Санкции Россия Китай

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