Футболист Головин накопил автоштрафы на 50 тысяч рублей

Капитан сборной России по футболу и полузащитник французского клуба «Монако» перестал оплачивать штрафы еще в декабре прошлого года. За это время он получил 41 взыскание на 50 тысяч рублей. Большинство штрафов ему начислили за неправильную парковку.

В марте издание L ’ Equipe сообщало, что российский спортсмен получает в «Монако» 300 тысяч евро в месяц. Летом Головин возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов.

Его рыночная стоимость составила 30 миллионов евро. За ним расположились вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.

Спортсмен признался, что скучает по родине , пояснив, что что ему не хватает русского менталитета и пельменей.