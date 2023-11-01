ФТС предложила ограничить вывоз золота физлицами

Он также отметил, что для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов в России принимаются меры - в частности, запрет на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Также действует электронная система маркировки.

«ФТС выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физическими лицами», - сказал он.

Минфин и Росфинмониторинг также начали разрабатывать законопроект о дополнительных проверках банками операций с драгоценными металлами и камнями для снижения теневого оборота в отрасли.

Ранее сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее. Мужчина заявил, что это всего лишь металл желтого цвета, но таможенники отправили украшение на экспертизу и выявили, что оно на 99,9% состоит из золота 999-й пробы. Стоимость такого изделия - девять миллионов рублей.