ФТС предложила ограничить вывоз золота физлицами
Федеральная таможенная служба предложила ввести ограничения на экспорт золота для физлиц. Такое заявление сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев, сообщил ТАСС.
Он также отметил, что для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов в России принимаются меры - в частности, запрет на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Также действует электронная система маркировки.
«ФТС выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физическими лицами», - сказал он.
Минфин и Росфинмониторинг также начали разрабатывать законопроект о дополнительных проверках банками операций с драгоценными металлами и камнями для снижения теневого оборота в отрасли.
Ранее сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее. Мужчина заявил, что это всего лишь металл желтого цвета, но таможенники отправили украшение на экспертизу и выявили, что оно на 99,9% состоит из золота 999-й пробы. Стоимость такого изделия - девять миллионов рублей.