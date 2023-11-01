01 ноября 2023, 19:29

ФТС предложила ограничить вывоз золота физлицами

Pxhere
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Федеральная таможенная служба предложила ввести ограничения на экспорт золота для физлиц. Такое заявление сделал замминистра финансов России Алексей Моисеев, сообщил ТАСС.

Он также отметил, что для борьбы с незаконным оборотом драгоценных металлов в России принимаются меры - в частности, запрет на экспорт лома и отходов драгоценных металлов. Также действует электронная система маркировки.

«ФТС выступила с предложением ввести ограничение на экспорт золота физическими лицами», - сказал он.

Минфин и Росфинмониторинг также начали разрабатывать законопроект о дополнительных проверках банками операций с драгоценными металлами и камнями для снижения теневого оборота в отрасли.

Ранее сотрудники таможенной службы задержали пассажира, который хотел отправиться в Турцию с двумя килограммами золота на шее. Мужчина заявил, что это всего лишь металл желтого цвета, но таможенники отправили украшение на экспертизу и выявили, что оно на 99,9% состоит из золота 999-й пробы. Стоимость такого изделия - девять миллионов рублей.

Золото Россия
01 ноября 2023, 15:26
Санкции против «Алросы» скажутся на уязвимых слоях населения — Минфин
РИА «Новости»
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Россия осталась крупнейшим поставщиков алмазов, и введение санкций приведет к искажению рынка. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев предупредил, что в конечном счете ограничения против ГК «Алроса» ударят по самым уязвимым слоям населения. Его письмо к участникам Кимберлийского процесса опубликовал Минфин.

«Введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения», - заявил он.

Замминистра обвинил страны G7 и Евросоюза в срыве Кимберлийского процесса, возложил на них ответственность за возможные мятежи и другие проблемы производителей и перерабатывающих стран. Алексей Моисеев заявил, что организация хорошо зарекомендовала себя, ведь благодаря ей удалось сократить долю конфликтных алмазов в торговле с 15% до 1% и наладить диалог.

Он заявил, что Запад устроил в рамках Кимберлийского процесса антироссийскую кампанию. Замминистра отверг обвинения в несоблюдении требований схемы сертификации и пригласил на обзорный визит в Россию в 2024 году.

Кимберлийский процесс создали для борьбы с торговлей «кровавыми алмазами» , сертификации камней для подтверждения их подлинности и происхождения. Организация взяла под контроль 99% рынка алмазов. Крупнейшим производителем России является ГК «Алроса», против которой предложили ввести санкции.

Экспорт Минфин РФ Санкции Экономика
01 ноября 2023, 13:18
Антимонопольщики обратили внимание на рекламу «бесплатных» кредиток Альфа-банка
РИА «Новости»
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Рекламу Альфа-банка проверят на соблюдение законодательства. Потенциальный клиент пожаловался на несоответствие обещаний о бесплатном обслуживании и доставке в любую точку России с реальностью. Федеральная антимонопольная служба сообщила на своем сайте о возбуждении дела.

Заявителю не понравился рекламный ролик компании. Он не успевал разглядеть сноску под фразой «Альфа-Банк - лучший мобильный банк» о том, что так заявило агентство Markswebb, и информацию об условиях обслуживания кредитных карт.

«В рекламном ролике озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о бесплатном обслуживании кредитной карты, а в сноске говорилось: „Обслуживание в первый год - ноль рублей, со второго - 990“», - объяснили антимонопольщики.

Зрителям пообещали моментально доставить карту в любую точку России. Но список городов на сайте банка покрывал не всю территорию страны. ФАС возбудила дело по признакам нарушения пятой статьи закона о рекламе и предупредила, что банку грозит штраф.

Национальный автомобильный союз попросил антимонопольщиков, правительство и Центробанк ограничить размер комиссии автодилеров за кредиты. Общественники предложили планку в 4%.

Банки ФАС России Кредиты Деньги
01 ноября 2023, 10:18
Первоначальный взнос по льготной ипотеке в России предложили поднять до 25%
РИА «Новости»
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В России призвали изменить условия получения льготной ипотеки. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предложил Минфину и Центробанку оставить программу только в регионах с низким спросом на жилье и повысить первоначальный взнос до 25%, сообщили «Известия».

Программа покупки квартир в новостройках по сниженной ставке завершится в середине 2024 года. Депутат предложил не отменять ее, а продлить с изменениями. Например, с января повысить первоначальный взнос с 20% до 25%, а с июля выдавать льготную ипотеку только в регионах с низким спросом на недвижимость.

Он объяснил, что за первые восемь месяцев 2023 года 95% жилищных кредитов оформили по льготной программе. В федеральный бюджет следующего года заложили на ее реализацию 119,4 миллиарда рублей, но из-за высокого спроса придется потратить в четыре раза больше. Александр Якубовский заявил, что рискованно увеличивать расходы и без того дефицитного бюджета.

«Нужно переходить к более адресным программам ипотечного кредитования, запускать их локально, там, где необходимо стимулировать недостаточный спрос», - предложил депутат.

Центробанк обращался в правительство с идеей повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ипотечный рынок перегрелся.

Депутаты Кредиты Ипотека Льготная ипотека
01 ноября 2023, 08:58
Экономист предрек финансовый кризис по всему миру
РИА «Новости»
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Все указывает на то, что в мире наступит финансовый кризис. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Он напомнил, как недавно его коллега Роберт Кийосаки указал на приближение величайшей в истории катастрофы на финансовых рынках. По словам экономиста, большие проблемы наблюдаются в Италии. Страна вместе с Испанией может выйти из еврозоны. Если это произойдет, государства пересчитают свой суверенный долг из евро в лиру или в песету. «По факту это дефолт, банковский кризис, может, и еще что-то будет. Но в принципе это предвестники кризиса, и он будет, конечно, мировой», - подчеркнул Разуваев.

Если глобальный кризис и рецессия наступят, упадут цены на энергоносители. Разуваев не рекомендовал сейчас держать деньги в биткоинах. По его словам, лучше вкладываться в драгоценные металлы и акции нефтяных компаний.

В пятницу, 27 октября, Центробанк увеличил ключевую ставку сразу с 13% до 15%. Эксперты отметили, что такое решение регулятора приведет к укреплению рубля.

Кризис Деньги

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