Фрезеровщики и геодезисты вошли в список самых высокооплачиваемых специалистов 2023 года

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Рейтинг возглавили DevOps-инженеры. IT-специалисты, которые отвечают за синхронизацию всех этапов разработки продукта, получали 214 тысяч рублей в месяц. Второе место заняли data scientist, третье - системные аналитики, а четвертое - программисты и разработчики. Они зарабатывали по 202,5, 150,9 и 129,9 тысячи рублей соответственно.

Агенты по недвижимости получали 124,4 тысячи, геодезисты 122,7 тысячи, брокеры 121,6 тысячи, машинисты 118,4 тысячи, главные инженеры проекта 118,3 тысячи рублей. Следующие строчки заняли продуктовый аналитик, геолог и аналитик данных. Их заработок оценили в 115,7, 109,6 и 107,4 тысячи рублей.

Фрезеровщики, токари и шлифовщики получали по 106,4 тысячи, бизнес-аналитики по 105,2 тысячи, прорабы и мастера строительно-монтажных работ - 104,5 тысячи рублей.

По объему налоговых сборов на доходы физлиц лидировали Курганская, Смоленская области, Чувашия, Татарстан и Кубань. Бюджеты регионов пополнили на 4,9 триллиона рублей.