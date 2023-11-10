Франция, ФРГ, Италия и Бельгия призвали не торопиться с конфискацией прибыли от активов России

Вопрос конфискации обсудили на закрытом совещании 8 ноября. Еврокомиссия запланировала до конца года разрешить использовать доходы заблокированных российских активов на нужды Украины, но представители Франции, Италии, Бельгии и Германии выступили за постепенный переход. Они предложили сначала разработать незаконодательный документ, чтобы отмести неподходящие варианты и гарантировать, что использование этих денег юридически обосновано и не поставит под угрозу финансовую стабильность.

Заблокированные в Европе активы России с момента введения санкций до окончания третьего квартала 2023 года принесли почти три миллиарда евро прибыли. Скептически к идее использовать эти деньги на помощь Украине отнеслись Европейский центральный банк и некоторые члены Евросоюза. Они призвали заручиться поддержкой всех членов G7, прежде чем что-то предпринять.

В США профильный комитет палаты представителей одобрил законопроект о конфискации арестованных российских активов. В Штатах заблокировали лишь пять из 300 миллиардов долларов , принадлежащих стране. Евросоюз заморозил 214 миллиардов долларов.