Forbes назвал самый убыточный российский банк

«Мы решили посмотреть на компании с противоположным финансовым результатом, то есть с самыми большими убытками, и сделали список из 10 таких компаний», - указали в материале.

Авторы статьи подсчитали, что в 2022 году убытки ВТБ составили 612,6 миллиарда рублей. По данным Forbes, внешнеполитические риски оказали на банк более сильное влияние потому, что он показал большую уязвимость к вероятности международных санкций.

В качестве источников для составления рейтинга взяли только опубликованную компаниями финансовую или бухгалтерскую отчетность за 2022 год, данные ФНС России и Росстата из системы СПАРК.

В Forbes подчеркнули, что в 2023 году ВТБ все же вышел в прибыль.

В начале ноября ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке до 16,4%. Условия кредитования банк изменил после решения ЦБ о ключевой ставке.