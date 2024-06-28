Фонд поддержки банков решили создать в России

Регулятор выпустил доклад для общественных консультаций о регулировании кредитной концентрации. Центробанк сообщил, что некоторые крупные российские банки сконцентрировали свои кредитные портфели на корпоративных заемщиках. По мнению специалистов, это опасно - даже крупные компании могут объявить дефолт, лишить банки финансовой устойчивости и создать риски для всей финансовой системы.

Банк России разработал концепцию регулирования кредитной концентрации, рассчитанную на срок до конца 2030 года. Он предложил создать Фонд поддержки банковского сектора, развить инструменты кредитного страхования, внедрить «оранжевую зону» соблюдения нормативов концентрации. До 31 июля 2024 года участники рынка смогут внести свои замечания к документу.

Центробанк разработал также новые требования к негосударственным пенсионным фондам. Их обяжут управлять конфликтами интересов.