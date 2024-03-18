18 марта 2024, 10:54

ФНС назвала регионы с наибольшими сборами налогов с состоятельных россиян

РИА «Новости»
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В прошлом году в федеральный бюджет поступило 159,5 миллиарда рублей, полученные от повышенной ставки НДФЛ в 15% для высокооплачиваемых россиян с доходами свыше пяти миллионов рублей. ФНС назвала регионы, которые обеспечили наибольшие вливания от так называемого налога на богатых, сообщил РБК.

За год увеличенная ставка налога на доходы пополнила бюджет на 7%, составив около 2,4% от общих сборов НДФЛ в 6,54 триллиона рублей.

Лидерами по сбору средств стала Москва. Столица пополнила бюджет на 78,8 миллиарда рублей. Вторым оказался Санкт-Петербург с 14,73 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Подмосковье - 11,18 миллиарда рублей.

Далее идут Краснодарский край и Свердловская область.

От дивидендов физически лиц из почти 160 миллиардов рублей, собранных за счет повышенного налога в федеральный бюджет, поступило 68,7 миллиарда. В 2024 году в России спрогнозировали поступление НДФЛ за счет увеличенной ставки примерно в 176 миллиардов рублей.

Санкт-Петербург Рубль Доходы Налоги НДФЛ Москва
18 марта 2024, 06:31
Торговые сети в России решили сменить поставщика бананов
Unsplash
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Россельхознадзор снял ограничения с импорта бананов из Эквадора, но торговые сети решили сменить поставщика. Они нарастили закупки в Индии, Колумбии, Коста-Рике, Бразилии, сообщил «Коммерсант».

Свыше 95% бананов ввозили в Россию из Эквадора, подсчитал «Руспродсоюз». В 2023 году закупки нарастили на 28,7 тысячи тонн, до 1,38 миллиона. В феврале Россельхознадзор объявил о найденной в плодах мухе-горбатке и ввел ограничения, а позже снял их. Затем в стране ввели чрезвычайное положение из-за бунта преступных группировок. Контрагенты предупредили российских ретейлеров о перебоях в поставках.

Владеющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group нарастила импорт бананов из Индии, Колумбии, Бразилии, Коста-Рики, Турции и Египта. Транспортная компания FESCO сообщила о переговорах по этому вопросу с другими сетями. Представитель «Магнита» подтвердил журналистам, что закупки бананов из Эквадора решили сократить и провели тестовые поставки в других странах, в том числе во Вьетнаме и Индии.

В кормах для кошек и собак обнаружили мышьяк. Россельхознадзор ограничил их ввоз в страну.

Еда Торговля Магазины Бизнес Продукты
17 марта 2024, 17:17
Бойцов СВО решили освободить от уплаты процентов на время кредитных каникул
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 апреля 2024 года внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников спецоперации. Информацию о поручении опубликовали на сайте Кремля.

В тексте указали, что начало льготного периода - 7 октября 2022 года. Речь идет о поправках к федеральному закону об исполнении обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также участниками СВО.

В январе состоялась встреча главы государства со студентами, которые принимают участие в спецоперации. Путина попросили решить вопрос несоответствия кредитных каникул и накоплением процентов. Он пообещал, что эту проблему решат.

Также в России запустили кадровую программу «Время героев» , в рамках которой ветераны и участники СВО подали более 30 тысяч заявок.

Законы Кредиты Владимир Путин
16 марта 2024, 14:35
Половину расчетов России с экспортерами из Европы провели в рублях
РИА «Новости»
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В 2023 году доля рубля в международных расчетах России возросла. Национальная валюта стала основной при оплате экспорта в Европу и Азию, сообщил РБК со ссылкой на отчет Центробанка.

Доля рубля в расчетах за поставки товаров за рубеж на всех географических направлениях достигла 39% - максимального уровня за последние пять лет. За год она увеличилась на 11,2%, за пятилетие - почти на четверть. На втором месте оказались доллар и евро , чья доля за год сократилась с 63,6% до 31,5%.

Рубль стал основной валютой для расчетов за экспорт со странами Европы и Азии. Российской валютой расплачивались в 49,7% и 36,1% случаев соответственно. Использование денег дружественных стран за год возросло с 8,6% до 29,4%, то есть в 3,4 раза.

Санкции не оказали должного влияния на Россию, заявил немецкий журналист Габор Штайнгарт. Благодаря перенаправлению экспорта в другие страны ее экономика лишь окрепла.

Рубль Экспорт Торговля Европа Деньги Азия
16 марта 2024, 13:24
Выборы и заседание ЦБ определят динамику курса рубля на следующей неделе
РИА «Новости»
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Выборы президента России и заседание Центробанка по ставке — два ключевых события, которые будут определять курс рубля на следующей неделе. Об этом в комментарии агентству «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По словам специалиста, оба эти фактора учтены рынком. Но доллар вместе с тем все же может укрепить свои позиции.

Ослабление российской национальной валюты, по его словам, могут спровоцировать растущая геополитическая напряженность, а также выжидательная позиция участников рынка перед выборами в России 15–17 марта.

Также на курс рубля оказали дополнительное давление данные по инфляции в США, вызвавшие опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, указал собеседник агентства.

Баррель нефти марки Brent тем временем уже превысил уровень сопротивления в 84 доллара и начал стремится к следующему - в 87,5 доллара. При условии сохранения геополитических рисков и снижении доллара можно рассмотреть уровень 88,50 за баррель, указало агентство. Для российской валюты дорожающая нефть - позитивный фактор.

Говоря о будущем заседании ЦБ, которое пройдет 22 марта, Антонов отметил, что от него ожидается сохранение ставки на 16%. Само заседание, скорее всего, не окажет влияния на рынок, а вот выступление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции - может, заключило издание.

Выборы президента России и заседание Центробанка по ставке - два ключевых события, которые будут определять курс рубля на следующей неделе. Об этом в комментарии агентству «Прайм» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Доллары США

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