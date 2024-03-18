ФНС назвала регионы с наибольшими сборами налогов с состоятельных россиян

За год увеличенная ставка налога на доходы пополнила бюджет на 7%, составив около 2,4% от общих сборов НДФЛ в 6,54 триллиона рублей.

Лидерами по сбору средств стала Москва. Столица пополнила бюджет на 78,8 миллиарда рублей. Вторым оказался Санкт-Петербург с 14,73 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров Подмосковье - 11,18 миллиарда рублей.

Далее идут Краснодарский край и Свердловская область.

От дивидендов физически лиц из почти 160 миллиардов рублей, собранных за счет повышенного налога в федеральный бюджет, поступило 68,7 миллиарда. В 2024 году в России спрогнозировали поступление НДФЛ за счет увеличенной ставки примерно в 176 миллиардов рублей.