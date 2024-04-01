01 апреля 2024, 02:14

ФНС назвала число россиян со счетами за рубежом

РИА «Новости»
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Федеральная налоговая служба подсчитала количество налоговых резидентов России, которые имеют финансовые счета за рубежом. Такие данные появились в презентации ведомства «Итоги деятельности ФНС России» за 2023 год, сообщил РБК.

В документе указали, что зарубежными счетами владеют 539,1 тысячи российских резидентов. Эту информацию налоговая служба получила в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с другими странами.

Для сравнения, за минувшие два года этот показатель вырос на 70%. Таким образом, на одного налогового резидента России с зарубежными счетами приходилось в среднем по 3,4 финансового счета за границей.

По мнению партнера Б1 Марии Фроловой, россияне стали больше использовать альтернативную замену ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов во время путешествий.

Ранее ФНС назвала регионы, которые обеспечили наибольшие вливания от так называемого налога на богатых. Лидирующие позиции по сбору средств заняли Москва и Санкт-Петербург.

31 марта 2024, 02:38
Россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле
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С 1 апреля у большинства категорий пенсионеров значительно вырастут пенсионные выплаты. Кто станет исключением, рассказал РИА «Новости» старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим», - уточнил эксперт.

По его словам, для пенсионеров военной сферы и госсектора повышение выплат происходит параллельно с индексацией заработных плат в этих сферах. Военным и силовикам повышали зарплаты в октябре прошлого года, а индексация зарплат госслужащих в прошлом году не проводилась.

Отдельная категория - работающие пенсионеры. С 1 февраля 2016 года согласно закону президента России Владимира Путина индексация их пенсий приостановлена.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, как увеличить пенсию на 45%.

Пенсия Пенсионеры Военные Россия Зарплаты
31 марта 2024, 01:27
Стало известно, как увеличить пенсию на 45%
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Поздний выход на пенсию дает пенсионерам премиальные коэффициенты. Благодаря ним можно увеличить выплаты на 45%. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью News.ru.

«Некоторые пенсионеры сознательно откладывают выход на пенсию, чтобы получить премиальные коэффициенты. Как результат, можно увеличить пенсию на 45%, если отложить выход на пенсию на 10 лет», - заявил Чаплин.

Депутат напомнил, что средняя пенсия работающего пенсионера составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Сумма зависит от стажа, возраста, коэффициентов и региона. Пока человек работает, пенсия выплачивается без учета индексации. Но после увольнения выплаты автоматически увеличиваются с учетом всех предыдущих повышений.

Ранее стало известно, каким категориям пенсионеров повысят социальные выплаты на 7,5% с 1 апреля.

Пенсия Пенсионеры Депутаты Интервью
30 марта 2024, 05:01
Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении
РИА «Новости»
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Банки Армении прекратили обслуживать российские карты мир с субботы, 30 марта. Об этом сообщили в платежной системе Армении ArCa.

Исключением стал банк «ВТБ Армения», который продолжит в полном объеме обслуживать российские карты. Банк позволяет снимать наличные, пользоваться онлайн-приложением, переводить деньги, в том числе, через границу. Всего в стране работают 53 отделения «ВТБ Армения» и более 190 банкоматов.

Ранее в Национальной системе платежных карт сообщили, что в Армении с 30 марта 2024 года прекратят обслуживание карт «Мир». Такое решение кредитные организации страны приняли из-за риска вторичных санкций со стороны США.

В конце февраля казахстанский банк «Фридом Финанс» объявил о запрете на переводы средств с карт и на карты платежной системы «Мир». Для переводов в кредитной организации предложили клиентам использовать SWIFT, «Цифра Банк» или карты, которые были выпущены не в России.

Армения Банки Санкции Россия Деньги
29 марта 2024, 13:54
Доходы РЖД в 2023 году рекордно выросли
РИА «Новости»
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Холдинг «Российские железные дороги» по итогам 2023 года получил исторически рекордные доходы — 3,017 триллиона рублей. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на коллегии министерства транспорта России. Его слова привело РИА «Новости».

Холдинг «Российские железные дороги» по итогам 2023 года получил исторически рекордные доходы - 3,017 триллиона рублей. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров на коллегии министерства транспорта России. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы подвели общий баланс холдинга. Вчера подвели с учетом наших дочерних предприятий. Достигли исторического рекорда доходов - 3 триллиона 17 миллиардов рублей», - сказал Белозеров.

РЖД реализуют несколько масштабных проектов. В частности, в 2024 году планируется запустить железную дорогу, которая свяжет Ростов-на-Дону с Крымом и будет проходить через новые регионы страны. Восстановление железнодорожного полотна и строительство новой ветки началось осенью 2023 года.

Во втором квартале года в Московской области достроят железнодорожные пути для грузов из Китая и Калининградской области. В середине марта власти дали старт строительству ВСМ.

РЖД Доходы Рекорды

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