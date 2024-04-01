ФНС назвала число россиян со счетами за рубежом

В документе указали, что зарубежными счетами владеют 539,1 тысячи российских резидентов. Эту информацию налоговая служба получила в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с другими странами.

Для сравнения, за минувшие два года этот показатель вырос на 70%. Таким образом, на одного налогового резидента России с зарубежными счетами приходилось в среднем по 3,4 финансового счета за границей.

По мнению партнера Б1 Марии Фроловой, россияне стали больше использовать альтернативную замену ушедшим Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов во время путешествий.

Ранее ФНС назвала регионы, которые обеспечили наибольшие вливания от так называемого налога на богатых. Лидирующие позиции по сбору средств заняли Москва и Санкт-Петербург.