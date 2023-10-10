Fix Price «переедет» с Кипра в Казахстан
Сеть ретейлеров Fix Price решила сменить юрисдикцию. Возможный «переезд» компании с Кипра в Казахстан обсудят на внеочередном собрании акционеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.
После смены «прописки» Fix Price планирует сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах.
Ранее компания Fix Price была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. В феврале 2022 года компания сменила юрисдикцию на кипрскую.
По состоянию на конец сентября в Казахстане работают 262 магазина Fix Price. В 2023 году ретейлер вышел на рынки Армении и Монголии.
Всего в России и странах ближнего зарубежья работают более шести тысяч магазинов сети.
В мае Fix Price рассказал о покупательских предпочтениях жителей разных регионов России. Так, по данным сети, на севере россияне чаще покупают сладости, а на юге - молочную продукцию и йогурты. Жители Дальнего Востока отдают предпочтение косметике и парфюмерии, Северного Кавказа - средствам для уборки, а Камчатки - товарам для личной гигиены. В Москве часто покупают безалкогольные напитки, а в Санкт-Петербурге - канцелярию.