Fix Price «переедет» с Кипра в Казахстан

10 октября 2023, 05:03
РИА «Новости»
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Сеть ретейлеров Fix Price решила сменить юрисдикцию. Возможный «переезд» компании с Кипра в Казахстан обсудят на внеочередном собрании акционеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

После смены «прописки» Fix Price планирует сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах.

Ранее компания Fix Price была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. В феврале 2022 года компания сменила юрисдикцию на кипрскую.

По состоянию на конец сентября в Казахстане работают 262 магазина Fix Price. В 2023 году ретейлер вышел на рынки Армении и Монголии.

Всего в России и странах ближнего зарубежья работают более шести тысяч магазинов сети.

В мае Fix Price рассказал о покупательских предпочтениях жителей разных регионов России. Так, по данным сети, на севере россияне чаще покупают сладости, а на юге - молочную продукцию и йогурты. Жители Дальнего Востока отдают предпочтение косметике и парфюмерии, Северного Кавказа - средствам для уборки, а Камчатки - товарам для личной гигиены. В Москве часто покупают безалкогольные напитки, а в Санкт-Петербурге - канцелярию.

Магазины Экономика
Стоимость условного завтрака в России снизилась
23 октября 2023, 00:48
Freepik
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Цена условного завтрака в России в октябре снизилась на 0,8 пункта — до 113,9 пункта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Индекс разработали на основе информации, предоставляемой экспертами аналитического ресурса «Чек Индекс» специально для агентства. В «корзину» внесли семь продуктов, которые чаще всего употребляют россияне на завтрак: 400 граммов батона, 200 граммов ветчины, 180 граммов сливочного масла, 200 граммов сыра, 500 граммов огурцов, 95 граммов растворимого кофе и один килограмм сахара.

По этим продуктам аналитики постоянно рассчитывают средний чек. За базовые 100 баллов приняли значение «Индекса кофе с бутербродом» с 1 по 15 октября прошлого года. Его перемены соответствуют среднему арифметическому от развития среднего чека по каждому из вышеперечисленных товаров.

В период с 16 по 30 сентября чек вырос по батону - до 37 рублей и кофе - до 182 рублей. При этом он снизился по огурцам - до 89 рублей, ветчине - до 183 рублей, сахару - до 66 рублей и сыру - до 183 рублей. Показатели сливочного масла остались прежними - 153 рубля. Исходя из этого, индекс по сравнению с прошлыми двумя неделями понизился на 1,2 пункта и составил 114,7 пункта.

Однако с 1 по 15 октября средний чек вырос по ветчине до 188 рублей, кофе и сыру - до 185. Цена огурцов выросла до 82 рублей, сахара - до 64. Стоимость хлеба и сливочного масла осталась прежней. Таким образом индекс понизился еще на 0,8 пункта.

Ранее аналитик Александр Шнейдерман спрогнозировал небольшое увеличение цен на импортные товары. По его словам, на это повлияло ослабление рубля. Он отметил, что подорожать могут бытовая техника и одежда.

Цена условного завтрака в России в октябре снизилась на 0,8 пункта - до 113,9 пункта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Еда Деньги Продукты
Экономист рассказал, как рубль вырастет на западных деньгах
22 октября 2023, 03:26
РИА «Новости»
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Расчеты рублями за импорт способны укрепить курс. Об этом рассказал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с агентством «Прайм».

По данным ЦБ, более 50% поставок из России в Европу в августе оплачивались в рублях. Российская валюта занимает лидирующую позицию в расчетах за ресурсы с Азией, Океанией и государствами Карибского региона. Такая динамика способна положительно отразиться на рубле, однако многие факторы зависят и от валюты расчетов за иностранные поставки.

«Если импорт растет и оплачивается в большей мере за свободно конвертируемую валюту, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте», - заявил Абрамов.

По его словам, нужно давать правильную оценку рублевым взносам в распоряжении нерезидентов, а также их доходам от поставок в РФ. Если стоимость товаров для России завышают, то рублей на счетах копится больше. Их обмен на валюту снова ослабит рубль.

Ранее экономист Максим Чирков спрогнозировал реальный курс рубля на ближайшие месяцы. По его словам, доллар может опуститься ниже 80 рублей.

Рубль Доллары США Курс валют Деньги Экономика
Центробанк повысит ключевую ставку до 14% — СМИ
21 октября 2023, 09:05
РИА «Новости»
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Центробанк вновь повысит ключевую ставку по итогам заседания, которое состоится 27 октября. Об этом написали «Известия» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

«Увеличение до 14% - базовый сценарий для девяти из 12 банков», - сообщило издание.

Некоторые допускают увеличение сразу до 15%. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил, что денежный рынок уже подготовился к повышению.

Тем не менее некоторые эксперты уверены, что Банк России постарается сделать все, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 4%.

В ближайшие месяцы доллар может опуститься ниже 80 рублей. Рост экономики Евросоюза в 2023 году замедлился до 0,7%, в России ВВП за второй квартал вырос на 5%. На Западе темп инфляции ускорился.

Ранее эксперты также предполагали, что продажа валютной выручки помешает курсу доллару перейти за 100 рублей. Образуется коридор, в котором американская валюта продолжит балансировать.

Банки ЦБ РФ
Потребкредиты поставили на стоп. Почему банки не хотят давать деньги?
20 октября 2023, 16:07
Pxhere
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Банки не одобрили 80% заявок на потребительские кредиты в сентябре. О причинах такого большого количества отказов и перспективах рынка кредитных продуктов «360» рассказал экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев

«Банки ужесточили требования к заемщикам, понятно почему, чтобы не столкнуться с массовым невозвратом. Когда-то это привело к глобальному финансовому кризису в Америке. Так что банки поступают правильно», - отметил он.

Политика ужесточения напрямую, по мнению Разуваева, связана с новой финансовой ситуацией и повышением ключевой ставки. Она будет расти и дальше.

Центробанк, чтобы бороться с инфляцией, увеличит ее до 14%. А значит, рост числа отказов в выдаче потребительских кредитов наличными затянется. Тем же, кто планирует серьезные покупки, аналитик посоветовал смотреть в сторону накоплений, а не кредитных продуктов.

«Люди должны понимать, что надо жить по средствам. Хочешь что-нибудь купить - открывай счет. В принципе, в любом продвинутом банке есть инвестиционные накопительные программы. Есть, в конце концов, рынок акций и облигаций», - пояснил экономист.

За два месяца осени банки отказали в потребительских кредитах почти 150% заявителей. В сентябре одобрили чуть больше трети заявок, в октябре - меньше половины. Такую информацию привел портал «Сравни.ру».

Банки Кредиты

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