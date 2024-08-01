Финские аграрии испугались новых санкций против России

До сих пор политики не вводили антироссийские санкции в таких сферах, как сельское хозяйство и производство продуктов питания, указали журналисты.

Однако местные производители удобрений призвали Евросоюз изменить своему принципу - ввести ограничения либо ввозные пошлины для удобрений. Генеральный секретарь лоббистской организации Fertilizers Europe Антуан Ходжа признал, что это спровоцирует временный скачок цен. По его подсчетам, они стабилизируются после того, как европейские производства нарастят мощности.

Такая перспектива встревожила фермеров. Эксперт по зерну Макс Шульман заявил, что удобрения и так слишком дорогие, а после введения санкций могут стать и вовсе недоступными. Он обвинил крупные компании в эгоизме.

«Это сразу станет довольно сильным ударом по рынку, и его примем на себя мы, производители. <…> Они охраняют свою долю рынка и стараются следить за размером прибыли», - сказал представитель аграриев.

Российские удобрения продолжили поставлять в Германию. Местные производители не справились с импортозамещением из-за слишком высоких цен на газ , который используют при производстве добавок.