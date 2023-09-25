Финансовое положение Почты России сочли печальным

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«Мы шли на все предложения почты, а финансовое положение (Почты России - прим. ред.) очень печальное, и все это знают, и никто не принимает мер», - подчеркнула она.

По словам Матвиенко, законодатели положительно реагировали на предложения по регулированию Почты России. Необходимо провести тщательный анализ происходящего и с участием правоохранительных или других органов урегулировать ситуацию.

Финансовая дыра в Почте России растет, но на это никто не реагирует, констатировала Матвиенко. Спикер добавила, что палата будет обращаться по этому вопросу в правительство.

Матвиенко дала прогноз по бюджету России на 2024 год. По ее словам, он окажется сбалансированным.

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