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«МыСчитаем» - совместный проект «Дом.РФ», министерства финансов России и президентской платформы «Россия - страна возможностей». Интерактивную игру разработали так, чтобы разобраться в ней мог и первокурсник, и любой взрослый. Для участников подготовили более 100 заданий на самые разные темы - от планирования семейного бюджета до ипотеки.

«Развитие финансовой грамотности, инвестиционной грамотности - это такая ключевая для нас задача, потому что без этого функционирование финансовых рынков просто невозможно. Мы работаем над этим проектом вместе с другими министерствами и, конечно, при ключевой поддержке „Дом.РФ“. Они - ключевой игрок на рынке ипотеки, и в плане финансовой грамотности это, конечно, очень важный рынок», - отметил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

По итогам пяти месяцев в проекте приняли участие 13,5 тысячи человек из 800 городов России, сообщил заместитель генерального директора «Дом.РФ» Алексей Ниденс. Почти 11 тысяч участников определили свой уровень финансовой грамотности, а 4,4 тысячи человек научились формулировать цели накопления и составили индивидуальный финансовый план.

Победительницей проекта стала Елена Шитенкова. Она набрала 7440 очков и получила сертификат на путешествие по России в качестве приза.

«Когда я узнала, что будет такая игра, то с удовольствием решила принять участие - сначала просто ради интереса. Информация, которая была дана в игре, объединяет все сферы, подана не в скучной манере, а в очень интересной. Были и практико-ориентированные задания, что очень понравилось», - рассказала Елена Шитенкова.

Второе и третье места заняли Роза Сахарова (7250 очков) и Оксана Кожевникова (7205 очков). Их тоже наградили сертификатами на путешествие по стране.

Пилотный проект по финансовой грамотности приобрел успех, поэтому организаторы уже задумались о продолжении. В планах - запустить в 2024 году новую версию игры - для школьников и студентов.





«Финансовая грамотность - это то, что нас должно сопровождать всегда. Почему? Жизнь меняется, меняется рынок, вокруг нас меняются нюансы приобретения новостроек, вторички, аренды жилья. Обучившись один раз, невозможно с этими знаниями идти дальше. Постоянно нужно в моменте принимать то или иное решение, знакомиться со свежими данными, возможностями и, уже опираясь на текущий объем данных, принимать какие-то правильные финансовые решения», - объяснил Алексей Ниденс.