Финансист назвал «заградительный» курс доллара для россиян

По его мнению, «заградительный» курс зависит от экономической ситуации в стране и финансовых ожиданий ее граждан. Перепелица предположил, что россияне перестанут покупать валюту в качестве средства сбережения, если ее стоимость превысит 100 рублей.

«Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой», - сказал он.

Мосбиржа попала под санкции. Экономист Николай Кульбака заявил, что теперь курс валют в России зависит от степени воздействия санкций на импортеров и экспортеров.