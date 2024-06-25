25 июня 2024, 07:13

Финансист назвал «заградительный» курс доллара для россиян

РИА «Новости»
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Если курс доллара и евро превысит 100 рублей, россияне перестанут покупать валюту. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица в интервью агентству «Прайм» назвал такую стоимость психологической планкой.

По его мнению, «заградительный» курс зависит от экономической ситуации в стране и финансовых ожиданий ее граждан. Перепелица предположил, что россияне перестанут покупать валюту в качестве средства сбережения, если ее стоимость превысит 100 рублей.

«Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой», - сказал он.

Мосбиржа попала под санкции. Экономист Николай Кульбака заявил, что теперь курс валют в России зависит от степени воздействия санкций на импортеров и экспортеров.

Курс валют Деньги Курс доллара Курс евро Экономика
23 июня 2024, 16:33
ЦБ Ирана заявил о скором запуске офшорного риала в расчетах с Россией
РИА «Новости»
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В скором времени в торговых операциях с Россией будут использовать офшорный риал. С таким заявлением выступил председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин, сообщило РИА «Новости».

«Разрабатывается идея офшорного риала.<...> Вскоре мы запустим первый [проект] офшорного риала [в сделках] с Россией», - заявил он.

Помимо этого, по словам Фарзина, с 23 июня в Иране введут в оборот цифровой риал, который пока будут использовать в зоне свободной торговли на острове Киш, отметил «Коммерсант».

Ранее иранский ЦБ сообщал, что вопрос об использовании офшорного риала в торговых операциях обсуждали с Россией, Афганистаном и Ираком. На российском направлении к 13 мая работу на эту тему почти завершили: центробанки стран договорились обменивать риал и рубль до уровня, который соответствует торговому балансу между государствами.

Офшорный риал ввели для сокращения использования евро и доллара в торговых расчетах и укрепления нацвалюты.

Россия Иран Экономика
23 июня 2024, 09:53
Для получающих зарплату в размере МРОТ предложили нулевой НДФЛ
РИА «Новости»
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В Федерации независимых профсоюзов России выступили за то, чтобы у россиян с зарплатой в размере МРОТ была нулевая ставка НДФЛ. Об этом в беседе с ТАСС заявила зампредседателя ФНПР и ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина.

«ФНПР выступает за введение нулевой ставки НДФЛ на доходы для тех, кто получает заработную плату в размере МРОТ», - сказала она.

Кузьмина привела аналогию с налогом на прибыль, когда предпринимателю не приходится платить его с себестоимости продукции, то есть с затрат. По ее словам, у работника тоже не должны вычитать НДФЛ с той суммы, которая возмещает затраты его рабочей силы по минимуму.

В Федерации добавили, что МРОТ необходимо ориентировать на минимальный потребительский бюджет. Последний, в отличие от прожиточного минимума, является потребительским бюджетом более высокого порядка, подчеркнула Кузьмина.

«И только он может обеспечить нормальное (а не суженное) воспроизводство рабочей силы», - отметила зампредседателя ФНПР.

Она добавила, что страховые выплаты в связи с утратой зарплаты по тем или иным причинам нужно связывать с ее величиной.

Россия Иран Экономика
23 июня 2024, 05:03
Экономист рассказал, кто может рассчитывать на пенсию в 48 тысяч рублей
Freepik
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Согласно опросу портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Экономист Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», кто может рассчитывать на такую выплату «мечты».

Согласно данным Росстата, в среднем российские пенсионеры получают около 20 тысяч рублей. У федеральных чиновников пенсии выше - в среднем порядка 34 тысяч.

Рассчитывать на еще более высокие выплаты могут те, кто получает корпоративную пенсию в дополнение к государственной. А также ряд гражданских госслужащих и те, кто имеет заслуги перед государством. Но таких людей совсем не много - всего 5-7% от общего числа пенсионеров. Поэтому эксперт посоветовала россиянам заранее задуматься об альтернативных источниках формирования личного бюджета в старости.

Ранее в России приняли решение вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

Согласно опросу портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Экономист Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм» , кто может рассчитывать на такую выплату «мечты».

Пенсия Рубль Пенсионеры Выплаты в России Россия
22 июня 2024, 09:02
Совкомбанк изменил условия начисления бонусов по карте «Халва»
Global Look Press
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Совкомбанк принял решение изменить условия начисления бонусов по карте «Халва». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Финансовая организация решила отменить правило обязательных пяти покупок в месяц на сумму от 10 тысяч рублей. Ранее они были необходимы для получения кешбэка и повышенного процента на остаток по «Халве».

Начиная с 23 июня все подписчики «Халва. Десятка» смогут получать 15% годовых на остаток собственных средств по карте. Новым клиентам первые три месяца банк будет начислять 17% годовых на остаток по «Халве».

С этого же времени кешбэк по карте «Халва» будет начисляться за любые покупки собственными средствами, в том числе за покупки до 1000 рублей.

Подробнее об условиях по карте «Халва» - здесь.

Банки Рубль Правила Кешбэк Покупки

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