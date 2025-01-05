05 января 2025, 15:30

Финансист Бархота назвал недостатки социального вклада для россиян

РИА «Новости»
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Российские банки с 1 июля откроют социальные вклады с максимальной ставкой для людей с низким доходом. Максимальная сумма, которую можно положить на депозит, составит 50 тысяч рублей, на которые начислят проценты. Эксперт финансового рынка кандидат экономических наук Андрей Бархота в комментарии 360.ru назвал эту меру поддержки малоэффективной.

Он пояснил, что цель социальных вкладов направлена на повышение уровня доходов малообеспеченных россиян, привлекая их большим размером ставки. Но максимальная сумма в 50 тысяч рублей недостаточна и является существенным ограничением.

«Если у гражданина есть доход в 50 тысяч рублей, то эта сумма ближе к среднемесячной номинальной заработной плате. То есть она достаточно мала. В ситуации достаточно высокой инфляции и цен гражданин склонен эти деньги рассматривать не как сбережения, а как отложенные потребления», - заявил Бархота.

Эксперт финансового рынка пояснил, что люди скорее сохранят эти деньги у себя, что потратить их на непредвиденные расходы.

По мнению Бархоты, социальные вклады станут дополнением тех мер поддержки россиян с низкими доходами, которые они сейчас получают в виде дотаций, льгот и скидок в магазинах. Но процентная ставка социального вклада не покроет дефицит доходов населения из-за предельного размера суммы.

Для того чтобы люди стали открывать депозиты, им необходимо больше денег, чтобы иметь доступ к товарам и услугам, которые сейчас для них недоступны. Это можно сделать за счет дополнительных дотаций и пособий. В этом случае социальные вклады сработают и дадут эффект.

Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что повышенные ставки по депозитам позволят россиянам жить на проценты, но для этого необходимо положить на счет достаточно крупную сумму денег. Зварич пояснил, что если семья тратит в месяц около 100 тысяч рублей, то для этого в банке нужно держать не менее 6,7 миллиона рублей при действующей ставке в 20%. Если же она снизится в два раза, то хранящаяся в банке сумма должна увеличиться до 13,6 миллиона рублей.

Банки Доходы Россия Деньги
03 января 2025, 04:36
Россиянам объяснили принцип индексации пенсий в 2025 году
РИА «Новости»
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В начале 2025 года в России повысятся пенсии. Впервые за много лет индексация коснется выплат работающим пенсионерам. Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова сообщила агентству «Прайм», кто именно получит увеличенную сумму.

Индексация пенсий работающим пенсионерам приостановилась девять лет назад. Солодовникова сообщила, что повышение возобновится с учетом пропущенных лет. Для получения максимальной суммы эксперт посоветовала уволиться и не работать хотя мы в течение месяца.

«Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал», - сказала она.

Кроме страховой пенсии в России увеличится социальная , до 15,5 тысячи рублей. Стоимость пенсионного балла повысится до 142,76 рубля.

В начале 2025 года в России повысятся пенсии. Впервые за много лет индексация коснется выплат работающим пенсионерам. Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова сообщила агентству «Прайм» , кто именно получит увеличенную сумму.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги
01 января 2025, 10:21
Полный запрет майнинга криптовалют ввели в 10 регионах России
Pxhere
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В 10 российских регионах с 1 января 2025 года запретили майнинг криптовалют. Перечень городов еще может расшириться, пояснили ТАСС в правительстве России.

В список территорий, на которых майнинг теперь запрещен, вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Ограничения продлятся до 15 марта 2031 года.

Еще в трех регионах - Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае - запрет будет действовать временно, в пики энергопотребления. В наступившем году они придутся на период с 1 января по 15 марта.

В правительстве добавили, что перечень территорий не окончательный, его могут корректировать в ту или иную сторону. Цель ограничений - сохранить баланс энергопотребления с учетом запросов промышленности.

Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что нелегальных майнеров в Чечне приравняют к террористам. Их деятельность, отмечал RT , ставит под угрозу электроснабжение целых городов.

Криптовалюты Запреты Россия
01 января 2025, 05:24
Зарплаты российских бюджетников проиндексировали с 1 января
РИА «Новости»
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Зарплаты сотрудников бюджетной сферы и пенсионеров в России проиндексировали с 1 января 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на бюджет Соцфонда РФ.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: <…> на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2%, в 2026 году на 10,2%, в 2027 году на 8,3% с 1 января», - говорится в бюджете Соцфонда.

Речь идет о зарплатах работников культуры, врачей, педагогов, соцработников и отдельных категорий госслужащих.

На такой же процент повысят зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работникам лесных хозяйств. При этом индексация не коснется судей, депутатов и сенаторов.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в феврале 2025 года пенсии дополнительно проиндексируют до уровня фактической инфляции, писал RT.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал об индексации страховых пенсий на 7,3% с 1 января 2025 года.

Пенсия Бюджет России Пенсионеры МЧС РФ Врачи Учителя Россия Зарплаты Деньги
01 января 2025, 03:23
С наступлением Нового года в России повысились пенсии
РИА «Новости»
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Страховые пенсии в России увеличились на 7,3%. В феврале произойдет новая индексация до уровня инфляции, сообщила пресс-служба Минтруда.

«Сейчас уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете», - сообщил министр Антон Котяков.

Плановая индексация коснулась как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжил трудиться. Министр напомнил, что по закону правительство имеет право пересмотреть повышение в зависимости от уровня инфляции. Корректировка произойдет в следующем месяце. Котяков сообщил, что 37 миллионов человек получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь.

В апреле на 14,75% увеличатся социальные пенсии. Их получат инвалиды, неработоспособные россияне, люди с недостаточным трудовым стажем и другие категории.

Пенсия Пенсионеры Минтруд РФ Россия Деньги

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