13 июня 2024, 20:47

Фейк: рубль станет неконвертируемым, а куплю-продажу доллара и евро в России запретят

РИА «Новости»
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В Сети распространяют информацию о том, что введение США санкций против Мосбиржи якобы приведет к запрету использования доллара и евро в России и неконвертируемости рубля. Информация об этом оказалась фейком.

Фейк В СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что в России запретят обращение доллара и евро, страну закроют на «железный занавес», а рубль станет неконвертируемым с 13 июня 2024 года после введения США санкций против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. У неофициальных дилеров валюту якобы можно будет приобрести в несколько раз дороже по сравнению с официальным курсом.

Правда В Центробанке после введения санкций против Мосбиржи приняли решение о приостановке биржевых валютных торгов, а также расчетов по биржевым инструментам в долларах и евро. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах проводятся в штатном режиме. Сделки с долларом и евро продолжили совершаться на внебиржевом рынке.

Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю Банк России перешел к использованию банковской отчетности и сведений, поступающих от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Компании и граждане смогут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки. Все средства в долларах и евро на счетах и вкладах граждан и компаний останутся сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах и евро сохранится прежний режим выдачи средств, установленный Банком России.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Евро Рубль Доллары США Санкции Россия Курс валют Мосбиржа
13 июня 2024, 18:11
Центробанк впервые установил официальные курсы валют без биржевых торгов
Pxhere
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Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже. Данные опубликовали на официальном сайте регулятора.

Курс доллара снизился на 81,34 копейки - до 88,21 рубля, евро - на 90,67 копейки, до 94,83 рубля. Юань опустился на 19,02 копейки и достиг 12,04 рубля. Курс иностранных валют Центробанк установил с 14 июня.

«Без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу», - уточнили в регуляторе.

Торги евро на Мосбирже остановили из-за санкций США. Центробанк объяснил, что страны Евросоюза вынуждены соблюдать американские ограничения. Однако регулятор заверил, что курс рубля после остановки торгов долларом и евро останется рыночным. Депутат Михаил Делягин допустил, что из-за санкций биржа изменит формат работы с валютой.

Банки Рубль Правила Россия Курс валют Центробанк
13 июня 2024, 16:43
Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля
РИА «Новости»
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Райффайзенбанк с 1 июля 2024 года перестанет начислять проценты по накопительным счетам. Об этом кредитная организация сообщила на своем сайте.

«Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам», - объяснили в банке.

Как уточнили «Известия» , пользоваться деньгами на накопительных счетах клиенты смогут в привычном режиме.

Ранее Центробанк аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление депозитарной деятельности инвестфондов, ПИФ и НПФ. Кредитная организация оставалась одной из немногих, кто продолжал работать с российскими клиентами по заграничным переводам.

В марте 2022 года материнская структура российского Райффайзенбанка объявила, что свернет бизнес на территории РФ. Весной этого года Raiffeisen Bank International озвучил два варианта ухода, в том числе продажу активов.

Россия Бизнес Деньги
13 июня 2024, 13:52
«Центробанк — это мегарегулятор». Кремль прокомментировал ответ на санкции США
РИА «Новости»
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В России начали работу над стабилизацией финансового рынка и ответными мерами на санкции США против Мосбиржи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Давайте исходить из тех заявлений, которые прозвучали из Центробанка. Собственно, Центробанк - это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается», - сказал он.

Песков подтвердил, что в России обдумывали ответные меры. Он сказал, что они должны наилучшим образом соответствовать интересам страны.

Минфин США включил в санкционный список более 200 организаций из России и Китая, в том числе Мосбиржу, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. В стране приостановили торги евро и долларом. Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил, что россияне по-прежнему смогут покупать валюту у банков-экспортеров.

Дмитрий Песков Санкции Деньги Центробанк Мосбиржа
13 июня 2024, 12:51
«Деньги могут быть потеряны». Экономист — о последствиях санкций против Мосбиржи
РИА «Новости»
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Россияне могут потерять деньги, которые находятся на счетах и депозитах в долларах и евро из-за введенных США санкций против Мосбиржи. Об этом 360.ru рассказал член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Специалист напомнил, что все безналичные доллары на самом деле находятся на территории Соединенных Штатов. Он сравнил российские валютные счета с зеркалами, в которых отражаются позиции, находящиеся на корреспондентских счетах в американском банке «Если там все закрывается, зеркалу отражать будет нечего. Эти деньги могут быть потеряны навсегда», - уточнил экономист.

Лосев отметил, что россияне по-прежнему смогут покупать доллар и евро у банков-экспортеров.

«Валютная выручка будет поставляться в эти банки, которые будут дальше на межбанковском рынке совершать операции по купле-продаже долларов и евро», - у казал эксперт.

По его словам, в будущем Запад может усилить ограничения и закрыть еще большее количество корсчетов. При этом возможность торговать долларами и евро, поставлять их и вести счета для российских физлиц могут только финансовые организации, не попавшие под санкции, и их число сокращается, заключил специалист.

Он объяснил, что принципиальных изменений в банковской системе из-за введенных санкций не будет. Лосев добавил, что биржевые торги - особенность российского рынка.

«В большинстве стран, в том числе и развитых, валютный рынок - это рынок межбанковский, внебиржевой. И объемы ежедневные там могут достигать миллионов долларов, это никого не смущает», - уточнил собеседник 360.ru.

Ранее Мосбиржа объявила, что с 13 июня прекращает вести торги долларами и евро. Такое решение платформа приняла из-за введенных против нее санкций со стороны Минфина США.

Евро США Банки Санкции Деньги Мосбиржа

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