Февральская индексация соцвыплат коснулась 20 миллионов россиян

Китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил работу с российской стороной, независимо от валюты платежа и типа оплаченной продукции. Часто организации ставят на стоп работу с Россией из-за того, что к ним обращаются комиссии по контролю за санкциями. Поэтому в таких ситуациях партнеры используют другие финансовые институты. Об этом рассказал «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Далее - его прямая речь.

Решение есть Сейчас действительно отмечаются определенные сложности при работе с финансовыми институтами дружественных стран. Напомню, что в Турции очень серьезные проблемы, связанные с прямыми отказами как банков, так и импортеров-экспортеров. И даже на повестке дня стоит вопрос создания какого-то крупного финансового института по типу российско-турецкого банка.

С китайскими партнерами ситуация выглядит гораздо более комфортной для нас. Во-первых, китайский банк достаточно большой, масштабный, насчитывает много триллионов юаней и много триллионов долларов. Во-вторых, на российском рынке есть фактически дочерние банки китайских финансовых групп, например, China Construction Bank, которые занимаются обслуживаем в основном интересов китайского бизнеса.

Часто в финансовых институтах приостанавливают деятельность, потому что к ним обращаются какие-то определенные комиссии, связанные с контролем санкций, и указывают на недопустимость финансовых отношений с российскими финансовыми институтами.

Я уже говорил, что на российском рынке присутствуют китайские банки. Они активно работают. Там как минимум четыре или пять банков. Поэтому их можно вовлечь в эту схему и решить все вопросы.

А именно китайские дочерние банки в России скорее всего вообще не подсанкционные. Потому что они не являются филиалами китайских банков, а именно дочерними - самостоятельными российским банками, просто с китайским капиталом. И они, кстати, небольшие. По-моему, входят только в топ-100 российских банков. То есть в этом отношении они также не так заметны комиссии по контролю за соблюдением антирооссийских санкций.

В редких случаях, когда целая цепочка банков временно приостанавливает отношения с российским банками, можно использовать более удлиненную схему [работы] через другие страны. В том числе через банки Северной Кореи, как ни странно, и Вьетнама. Поэтому, я думаю, что [все меры] рассмотрят и реализуют.

Китайский Новый год не помешает поставкам [В канун Нового года в Китае в Россию будут долго идти поставки. Но РФ сможет с этим справиться]. У нас есть складские запасы нереализованного сырья. Даже если потребуются срочно поставки, то можно будет использовать другие экспортно-импортные агентства или другие банки других стран. Поэтому, я думаю, что проблем никаких не возникнет.

Тем более, что [ китайский Новый год ] неделю длится, то это никак не повлияет на взаимодействия стран. Проблему достаточно быстро удастся решить.

Ну и вообще, честно говоря, с китайскими финансовыми институтами и партнерами у нас ситуация всегда складывается по линии наиболее быстрого решения любых вопросов и сложностей.