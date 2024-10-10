10 октября 2024, 19:45

ФАС обнаружила в магазинах завышенные цены на хлеб

РИА «Новости»
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Значительные наценки на хлеб выявили в крупных торговых сетях России. Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский на полях III Всероссийской конференции в сфере закупок, сообщил RT.

По словам Шаскольского, средние наценки на наиболее популярные виды хлеба составляют около 60%, а в отдельных случаях превысили 100%. Он также отметил, что наценки в пределах 5-10% характерны для продукции, реализуемой под собственными брендами сетей.

Глава ФАС отметил, что в среднем наценка на самый доступный хлеб составляет 60%, поэтому работа в этом направлении продолжается. Сотрудники ведомства проводили анализ цен в торговых сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».

Антимонопольщики ранее проследили за ростом цен на стройматериалы. В результате завели дела на производителей материалов, которые повышали цены, ориентируясь на экспортную альтернативу. Также ФАС отслеживала цены на нефтепродукты и услуги сотовой связи.

ФАС России Россия Магазины
10 октября 2024, 03:37
Россиянам рассказали, кому в ноябре повысят пенсию
РИА «Новости»
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С ноября увеличатся пенсии работников угольной промышленности и членов экипажей гражданской авиации при наработке определенного стажа. Надбавка к выплате также ждет пенсионеров, которым исполнилось в октябре 80 лет, рассказала РИА «Новости» эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

«Перерасчет и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», - объяснила она.

Рыжих напомнила, что требуемую выслугу сокращают на пять лет, если трудовая деятельность прекратилась из-за состояния здоровья.

По данным эксперта, повышенную пенсию начнут выплачивать людям, которые в этом месяце отметили 80-летие. С 1 ноября они будут получать доплату за возраст.

Работающие пенсионеры, которые перестали трудиться в октябре, получат индексацию к пенсии, добавила Рыжих.

В октябре в России проиндексировали выплаты военным пенсионерам и инвалидам I группы. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.

Пенсия Пенсионеры Россия
09 октября 2024, 20:27
Бюджет России вышел в профицит за девять месяцев исполнения
РИА «Новости»
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Федеральный бюджет России по итогам девяти месяцев показал профицит на уровне 0,1% внутреннего валового продукта (ВВП) или 169 миллиардов рублей в реальных цифрах. Такие данные привела пресс-служба Минфина.

В ведомстве пояснили, что, по предварительной оценке, в период с января по сентябрь доходы бюджета составили 26,289 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 33,2%.

Прибавку объяснили увеличением поступивших доходов за счет ненефтегазового сектора до 17 962 миллиардов рублей, а также пополнившими казну средствами от продажи энергоносителей в размере 8327 миллиарда рублей.

Объем расходов за девять месяцев составил 26 120 миллиардов рублей, что также выше прошлогоднего уровня на 23,3%.

«Федеральный бюджет сложился с профицитом в размере 169 миллиардов рублей», - подчеркнули в пресс-службе.

Этими данными оптимизм Минфина ограничился. В ведомстве предупредили, что по итогам года бюджет вернется к дефициту, который ожидается в пределах 2% ВВП.

В первоначальной версии закона о бюджете на этот год ведомство предупреждало о дефиците в размере 1,595 триллиона рублей. Весной эту сумму увеличили до 2,120 триллиона, а во время внесения проекта на следующие три года Минфин не исключил, что закончит 2024 год с дефицитом бюджета в 3,296 триллиона рублей, или 1,7% ВВП.

Правительство утвердило новый проект федерального бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов в конце сентября. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме.

Бюджет России Минфин РФ Россия
08 октября 2024, 19:46
Размер среднего ипотечного кредита поставил рекорд
РИА «Новости»
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Средняя сумма займа на покупку жилья в России в сентябре этого составила 4,81 миллиона рублей. Это максимальный показатель с 2013 года, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG.

Аналитики уточнили, что размер кредита вырос на 4%, по сравнению с августом, и на 16% по отношению к показателю к сентябрю прошлого года. При этом на фоне отмены государственных программ по выдаче льготных жилищных займов и росту ключевой ставки общий объем выданных кредитов на покупку жилья снизился до 365 миллиардов рублей. В годовой динамике падение составило 62%.

Опрошенные изданием эксперты пояснили, что сумма среднего размера ипотеки выросла за счет того, что заемщики отказываются от кредитов и предпочитают брать деньги в рассрочку. Кроме того, большая часть покупателей кредитного жилья отправились в крупные города. Цены на жилье там выше, но им по большей части соответствует уровень зарплат.

Ранее риелтор Наталья Перескокова призвала банки проверить добросовестность получателей семейной ипотеки. Она пояснила, что некоторые заемщики использовали полученные под льготную ставку деньги для личного обогащения , а не покупки дома или квартиры.

Россия Кредиты Ипотека Деньги
08 октября 2024, 03:24
Больной польский миллиардер отстранил сыновей от руководства компанией
Unsplash
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Владелец польского производителя энергии ZE PAK Зигмунт Солорж выгнал из наблюдательного совета компании своих сыновей Тобиаса Солоржа и Петра Зака. Из-за семейного конфликта ее акции упали на 3,3%, сообщило агентство Bloomberg.

Бизнесмен, чье состояние достигло 2,2 миллиарда долларов, участвовал в заседании совета директоров ZE PAK дистанционно и под присмотром адвоката. Солорж-старший, по информации агентства, чувствовал себя настолько плохо, что зачитывал речь с бумаги. Он добился отстранения своих сыновей от управления компанией.

Семейные распри не только обрушили акции компании на 3,3%, но и всерьез взволновали ее второго по величине миноритарного акционера - пенсионный фонд NN Group NV. Ему принадлежат 8,9% ZE PAK, а 68-летнему миллиардеру - 66%. Главный исполнительный директор фонда Шимон Озог рассказал о проблемах со здоровьем Солоржа и необходимости выбрать новое руководство.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегии и развитии, внимание советов директоров будет сосредоточено на преемственности, кадровых изменениях и определении того, кто фактически будет контролировать ZE PAK и Cyfrowy Polsat», - возмутился он.

В отличие от бизнесмена, российский дизайнер Артемий Лебедев решил не лишать своих детей наследства. Он пообещал оставить им по квартире.

Бизнес Польша Деньги

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