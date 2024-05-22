22 мая 2024, 07:48

Евросоюз предупредили о необходимости рано или поздно вернуть активы России

РИА «Новости»
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Изъятие замороженных зарубежных активов России приведет к непредсказуемым последствиям для экономики Европы. Рано или поздно Евросоюзу придется вернуть вверенные ему финансовые резервы, заявило российское представительство.

«Предсказуемо только одно - рано или поздно есовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», - заявила пресс-служба постпредства в своем Telegram-канале.

Дипломаты назвали изъятие российских активов беспрецедентным шагом Евросоюза. Найдя юридическое обоснование кражи суверенных резервов этот блок, по мнению постпредства, продемонстрировал готовность нарушить международное право, отказаться от своих обязательств. Они предупредили, что это приведет к непредсказуемым последствиям для инвестиционного климата и экономики стран Евросоюза.

МИД Чехии сообщил, что Евросоюз одобрил использование денег России на помощь Украине. На эти цели направят доходы от замороженных активов.

Международные отношения Санкции Евросоюз
21 мая 2024, 13:45
Россиянам задумали выплатить дивиденды по замороженным активам
РИА «Новости»
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СПБ Биржа начала обсуждать с властями по заблокированным бумагам за счет платежей по внешнему госдолгу. Это предусматривает соответствующий указ президента Владимира Путина.

По информации РБК , в документе говорится о выплатах в рублях купонов и дивидентов по заблокированным иностранным бумагам за счет средств Минфина в адрес российских инвесторов. Средства предназначены для выплат иностранным гражданам по суверенным евробондам.

В ноябре 2023 года СПБ Биржа попала под санкции США, она длительное время оставалась единственной площадкой для торговли иностранными акциями. Когда на биржу наложили ограничения, зарубежные посредники потребовали от организации провести процедуру комплаенс, приостановили перемещение ценных бумаг и обработку любых поручений на заключение сделок.

Всего на бирже оказались заблокированы активы инвесторов на общую сумму свыше трех миллиардов долларов.

В декабре СПБ Биржа направила предложения по разблокировке активов клиентов в Минфин США.

США Торговля Санкции
21 мая 2024, 09:10
Инфляция подтолкнула мир к дедолларизации — конгрессмен
РИА «Новости»
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Рост инфляции заставил страны использовать нацвалюты вместо доллара. В какой-то момент Белому дому станет некого эксплуатировать, кроме собственных граждан. Республиканец, член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси заявил об этом журналисту Гленну Беку.

Тему долларизации обсудили в подкасте The Glenn Beck Program. Политик заявил, что весь мир использовал доллар. Мэсси предупредил, что, обесценивая свою валюту , США устроят испытания не только американцам, но и жителям других стран.

«Миру наскучит, что им так пользуются, и, когда [страны] начнут прибегать к альтернативным валютам или будут хранить капитал в суверенных фондах, тогда нам больше некого будет использовать, кроме собственных граждан», - предупредил конгрессмен.

Антироссийские санкции подстегнут инфляцию в Евросоюзе , заявила член Европарламента от Италии Анна Бонфриско. Она уверена, что политические решения скажутся на экономической ситуации в ключевых отраслях.

Доллары США Деньги Экономика Инфляция
21 мая 2024, 06:29
«Газпрому» предписали не выплачивать дивиденды за 2023 год
РИА «Новости»
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Государство рекомендовало «Газпрому» отказаться от выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям за 2023 год. Подготовить такую директиву поручило правительство России.

Распоряжение кабмина опубликовали на портале правовой информации. Премьер-министр Михаил Мишустин согласился с предложением Минэнерго, согласованным с Росимуществом и Минфином, о необходимости отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Он поручил подготовить такую директиву представителям интересов России на заседании совета директоров.

«Газпром» отчитался о рекордном убытке в 629 миллиарда рублей по итогам прошлого года. Выручка компании сократилась на 26,8%, доход от газа - на 43%. В последний раз настолько значительные потери корпорация понесла в 1999 году.

Деньги Газпром Коммерческие акции Правительство РФ Мосбиржа
20 мая 2024, 16:12
Дополнительные средства от изменения ставок НДФЛ направят на решение проблем
РИА «Новости»
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Если ставки налога на доходы изменятся, дополнительные средства направят на решение важных задач. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Как сообщило РИА «Новости» , министр выступил на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Государственной думы.

«Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются», - отметил Силуанов.

По его словам, при изменении налоговых ставок россияне должны видеть, на что направляют их налог. Министр уточнил, что средства от НДФЛ пойдут на социальное развитие России, а также решение важнейших проблем для общества.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что тема налогов в стране - «острая и всеобъемлющая». Он призвал подумать о трансформации налоговой системы в России. При этом само обсуждение, по его словам, должно быть максимально широким.

Доходы НДФЛ Антон Силуанов

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