Европа вышла из топ-10 экспортеров российских пиломатериалов

Общий объем поставленной за рубеж древесины сократился с 23 миллионов кубометров до 20,7 миллиона за год. Спросом пользовались обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, брус, в меньшей степени - балансовая древесина, фанкряж и пиловочник.

Европа не являлась крупнейшим рынком сбыта пиломатериалов , но в 2023 году вовсе вышла из топ-10, и в нем остались только страны Азии и Иран. Европейских покупателей заменили азиатские. Доля закупок из этих стран увеличивалась постепенно и с 76% в 2021 году возросла до 98% в прошлом. За последний год поставки в эти государства нарастили на 11%.

Лесопромышленный комплекс России внесли в пятый пакет санкций Евросоюза в апреле 2022 года. Странам запретили импорт древесины и изделий из нее.