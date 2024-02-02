02 февраля 2024, 10:56

Европа вышла из топ-10 экспортеров российских пиломатериалов

РИА «Новости»
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В 2023 году Россия экспортировала на 10% меньше пиломатериалов. Европу в десятке самых крупных поставщиков заменили страны Азии, сообщил РБК.

Общий объем поставленной за рубеж древесины сократился с 23 миллионов кубометров до 20,7 миллиона за год. Спросом пользовались обрезная и необрезная доска из ели, сосны, лиственницы, брус, в меньшей степени - балансовая древесина, фанкряж и пиловочник.

Европа не являлась крупнейшим рынком сбыта пиломатериалов , но в 2023 году вовсе вышла из топ-10, и в нем остались только страны Азии и Иран. Европейских покупателей заменили азиатские. Доля закупок из этих стран увеличивалась постепенно и с 76% в 2021 году возросла до 98% в прошлом. За последний год поставки в эти государства нарастили на 11%.

Лесопромышленный комплекс России внесли в пятый пакет санкций Евросоюза в апреле 2022 года. Странам запретили импорт древесины и изделий из нее.

Экспорт Санкции Россия Бизнес
02 февраля 2024, 10:18
Россиянам рассказали, как вернуть деньги за страховку по ипотеке
РИА «Новости»
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Россияне могут вернуть деньги за страховку по ипотеке, если обратятся с заявлением в банк или страховую организацию. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. Его слова привело News.ru.

По словам парламентария, если документы оформлены правильно, то средства перечислят в течение недели. Он подчеркнул, что россияне имеют право отказаться от страховки в течение 30 дней.

«Однако нужно внимательно изучить договор, поскольку там может быть прописано, что при отказе от нее банк повышает процентную ставку», - добавил Чаплин.

Граждане также могут получить налоговый вычет за уплаченные проценты по ипотеке, за ремонт квартиры в новом доме, если она куплена у девелопера без отделки. У официально трудоустроенных россиян есть право на получение вычета за покупку недвижимости, приобретенного до 2014 года. Можно вернуть 13% от стоимости жилья и 13% от суммы процентов по ипотеке. При этом вычет не должен превышать 650 тысяч рублей.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Козлова сообщила, что в России вырос интерес к индивидуальному строительству. Она спрогнозировала рост ИЖС в текущем году.

Банки Ипотека Деньги
02 февраля 2024, 08:25
Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января
РИА «Новости»
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В начале торгов в пятницу, 2 февраля, курс рубля снизился против доллара, евро и юаня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По отношению к доллару отечественная валюта снизилась на восемь копеек, до 90,55 рубля. Евро подорожал на 47 копеек - до 98,41 рубля, это его пиковое значение с 16 января. Китайский юань укрепился на одну копейку, до 12,58 рубля.

Экономист Илья Федоров отмечал, что курс американской валюты останется в районе 90 рублей. По его словам, именно такие котировки заложили при планировании бюджета, и Центральный банк будет стараться его сохранить. Однако на рост способны повлиять увеличение денежной массы и возросшая покупательская способность населения.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство России предложило крупнейшим экспортерам продлить обязательную продажу валютной выручки до конца 2024 года. Он отмечал, что эта мера продемонстрировала свою эффективность для укрепления курсовой стоимости рубля.

Евро Рубль Россия Курс валют Курс доллара Курс евро
02 февраля 2024, 03:11
Россиянам рассказали, как не стать жертвой обмана с расчетом пенсии
РИА «Новости»
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Правильность расчет пенсии и ее составляющих можно проверить, не отходя от компьютера, получив выписку из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР). Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Выписку можно получить через личный кабинет на госуслугах или в СФР, в МФЦ и в клиентских службах фонда. Документ содержит сведения о стаже, размере индивидуального пенсионного коэффициента и другую информацию. Все данные нужно перепроверить. Стаж, например, сравнить со сведениями в трудовой книжке, чтобы не было пропущенных периодов.

«При назначении пенсии ошибки с ее расчетом возможны, если был неверно учтен стаж, работодатель не уплачивал страховые пенсионные взносы или уплачивал их не полностью», - подчеркнула эксперт.

По словам Финогеновой, в этом случае нужно подать заявление о перерасчете пенсии в отделение СФР, указав в нем верную информацию о неучтенных ранее периодах стажа. К нему приложить подтверждающие документы, в частности, копии трудовых договоров, архивные справки.

Заявление можно подать через МФЦ или портал госуслуг, а также в СФР по месту жительства. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней, если не потребуются дополнительные документы от заявителя.

Финогенова добавила, что иногда проблема с расчетом пенсии может возникнуть из-за технической ошибки самого фонда. В этом случае также подается заявление в СФР.

Ранее журналисты «Первого регионального» рассчитали, какой должна быть зарплата человека для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей. Россиянину необходимо получить как минимум 314,7 пенсионных балла.

Пенсия Пенсионеры Россия
01 февраля 2024, 11:37
Маск заявил о голосовании по перерегистрации Tesla в другом штате
Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют о перерегистрации компании в штате Техас, где находится штаб-квартира компании. Сейчас производитель электромобилей зарегистрирован в штате Делавэр.

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X , что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют о перерегистрации компании в штате Техас, где находится штаб-квартира компании. Сейчас производитель электромобилей зарегистрирован в штате Делавэр.

Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, которое в компании одобрили еще в 2018 году. Выплаты состоят из 12 опционов Tesla, которые стали бы собственностью бизнесмена, если рыночная капитализация производителя электромобилей достигла целевого уровня.

Однако Маск решил перерегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти это ограничение. Для этого ему потребуется получить большинство голосов акционеров. Журналисты New York Times предположили, что владельцы не захотят переезжать в Техас, где у них будет меньше влияния на решения в компании.

В январе капитализация Tesla снизилась на 94 миллиарда долларов. Для компании это самый большой удар за последние 14 лет.

Tesla Илон Маск

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