15 ноября 2023, 18:17

Еврокомиссия резко улучшила прогноз по ВВП России

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Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2023 года составит 2%. Таким прогнозом поделилась Еврокомиссия.

Авторы документа за полгода улучшили прогноз по ВВП РФ: согласно майскому отчету , ЕК ожидала спад российской экономики на 0,9% по итогам года.

«России удалось перенаправить большую часть своего экспорта, особенно сырьевые товары, в Китай, Индию и другие страны», - отметили составители нового прогноза.

Еврокомиссия пришла к выводу, что в 2024 и 2025 годах ВВП России будет расти на уровне 1,6% ежегодно. Инфляционное давление на страну останется прежним в текущем году, но затем начнет ослабевать, считают авторы экономического прогноза.

Ранее в ООН заявили, что в 2023 году Россия станет одной из немногих стран «Большой двадцатки» с положительной динамикой в экономике. По данным аналитиков S&P Global, в РФ увеличился индекс деловой активности, что можно объяснить внутренним спросом.

Россия Евросоюз Экономика
15 ноября 2023, 14:08
Доллар на Мосбирже упал ниже 89 рублей
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Курс рубля усиливает рост — доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

К 13:35 американская валюта подешевела на 1,8% до 88,97 рубля. К 13:40 курс доллара немного замедлил снижение и находился на уровне 88,99 рубля. Евро подешевел на 1,46% до 96,69 рубля, юань снизился на 1,58% до 12,273 рубля.

По данным на 12:16, европейская валюта подешевела на 1,17% до 96,98 рубля. Курс евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 июля.

Американские аналитики ранее заявили, что антироссийские санкции «случайно» укрепили рубль. Введение потолка цен на нефть из РФ не ударило по экономике страны. Поступления от газа и нефти в российский бюджет в октября увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

Курс рубля усиливает рост - доллар на Московской бирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

Рубль Курс валют Курс доллара
15 ноября 2023, 12:58
Курс евро впервые за 4 месяца опустился ниже 97 рублей
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Впервые с 5 июля курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По информации на 12:16 по московскому времени, евро снижался на 1,17% до 96,98 рубля. К 12:22 курс европейской валюты оказался на уровне 96,81 рубля. В то же время доллар подешевел на 1,63% до 89,13 рубля, юань снизился на 1,44% до 12,29 рубля.

Накануне курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля. На открытии торгов 13 ноября курс американской валюты составлял 92,19 рубля, евро - 98,55 рубля, юаня - 12,65 рубля.

Аналитики заявили, что антироссийские санкции оказали обратный эффект и укрепили рубль. Несмотря на потолок цен , доходы бюджета от нефти и газа в октябре увеличились в два раза.

Евро Курс валют
15 ноября 2023, 07:54
Россияне задолжали микрокредитным организациям рекордные 350 млрд рублей
РИА «Новости»
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Совокупная задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) по итогам третьего квартала 2023 года составила почти 348,1 миллиарда рублей. Об этом сообщило издание «Известия».

Число клиентов МФО достигло 19,9 миллионов человек, а объем займов увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом.

По мнению экспертов объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР», увеличение количества займов является попыткой россиян сохранить привычный образ жизни на фоне инфляции. В качестве еще одной причины они указали ужесточение требований банков к заемщикам.

Опрос, проведенный СРО «МиР» в октябре показал, что почти 13% россиян занимают деньги у микрофинансовых организаций, несмотря на уже имеющиеся кредиты в банке.

Ранее экономист Николай Кульбака предсказал увеличение закредитованности среди жителей России. По его словам, такая ситуация складывается из-за низких доходов и высокой финансовой неграмотности.

Долги Россия Экономика
14 ноября 2023, 16:59
Оборот внешней торговли России за январь–сентябрь 2023 года упал на 16%
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Оборот внешней торговли России за период с января по сентябрь 2023 года снизился на 16% до 530,2 миллиарда долларов. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Экспорт товаров из России за три квартала уменьшился на 29,4% и составил 316,9 миллиарда долларов. На долю Азии в торговом обороте пришлось около 70%, экспорт в этот регион увеличился на 10% (до 226,6 миллиарда долларов), а импорт - на 40% (до 139,7 миллиарда долларов).

Выросло и число поставок в Африку: Россия отправила туда в полтора раза больше товаров, чем в прошлом году.

Экспорт в Европу за девять месяцев снизился на 70% и составил до 65,3 миллиарда долларов, а импорт уменьшился на 10% - до 59,2 миллиарда долларов.

Ранее индийское министерство торговли и промышленности сообщило, что товарооборот с Россией за первые восемь месяцев 2023 года вырос до 44 миллиардов долларов. Индия закупила у российских экспортеров товары на сумму 41,2 миллиарда долларов. При этом страна поставила России продукцию на 2,6 миллиарда долларов.

Экспорт Европа Россия Экономика Азия

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