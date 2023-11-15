Еврокомиссия резко улучшила прогноз по ВВП России
Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2023 года составит 2%. Таким прогнозом поделилась Еврокомиссия.
Авторы документа за полгода улучшили прогноз по ВВП РФ: согласно майскому отчету , ЕК ожидала спад российской экономики на 0,9% по итогам года.
«России удалось перенаправить большую часть своего экспорта, особенно сырьевые товары, в Китай, Индию и другие страны», - отметили составители нового прогноза.
Еврокомиссия пришла к выводу, что в 2024 и 2025 годах ВВП России будет расти на уровне 1,6% ежегодно. Инфляционное давление на страну останется прежним в текущем году, но затем начнет ослабевать, считают авторы экономического прогноза.
Ранее в ООН заявили, что в 2023 году Россия станет одной из немногих стран «Большой двадцатки» с положительной динамикой в экономике. По данным аналитиков S&P Global, в РФ увеличился индекс деловой активности, что можно объяснить внутренним спросом.