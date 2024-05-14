Сберечь и приумножить По словам Шахлевича, программу утвердили на законодательном уровне в 2023 году, а с 1 января этого года она заработала. Президент поставил задачу привлечь в проект 250 миллиардов рублей. Главная цель - повышение культуры долгосрочных сбережений у россиян.

«Программа долгосрочных сбережений - это ваша надежная копилка. Вы можете откладывать туда понемногу по вашему собственному желанию, а государство будет докладывать вам в эту копилку, а также давать льготы по аналогии с кешбэками. Люди могут накопить деньги на глобальные цели: покупка жилья или дачи, образование детей или внуков или крупный ремонт. Отчисления нужно делать регулярно, каждый месяц небольшими суммами», - рассказал Шахлевич.

Он отметил, что такие взносы будут совершенно необременительны для кошельков людей, но в долгосрочной перспективе, например, через 15 лет, эти накопления позволят осуществить самые смелые мечты. Также культура долгосрочных сбережений убережет россиян от импульсивных покупок.

«Вступить в программу может любой гражданин, достигший 18 лет. Для вступления в программу нужно заключить договор долгосрочных сбережений с любым из операторов программы. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды. Они присутствуют на территории всей страны и имеют региональные представительства. Сами средства по программе состоят из добровольных взносов граждан, пенсионных накоплений, софинансирования от государства, а также добровольных взносов от работодателей», - пояснил Шахлевич.

Плюсы программы Эксперт подробно остановился на основных преимуществах программы долгосрочных сбережений. Во-первых, эта программа дает возможность перевести средства пенсионных накоплений, во-вторых - это софинансирование государством, однако есть ограничения - 36 тысяч рублей в год в течение трех лет. В-третьих, предполагаются налоговые вычеты и кешбэки.

«Налоговые вычеты существуют на взнос не более 400 тысяч рублей. И по налоговой базе 13 или 15%. Вы получаете около 52 или 64 соответственно. Также предполагается налоговый вычет на инвестиционный доход», - продолжил Шахлевич.

Что особенно важно - это предусмотренная в программе возможность забрать деньги в любой момент. Без потери инвестиционных доходов или пенсионных накоплений, добавил финансист. А в случае смерти наследники получают накопленные деньги своего родственника.

«Государство гарантирует сохранность денег граждан. Механизмы для этого заложены разнообразные. Например, сохранность 2,8 миллиона рублей инвестиционного дохода, и без ограничений гарантируются средства пенсионных накоплений, софинансирования и вложенных средств», - подчеркнул Шахлевич.

Программа долгосрочных сбережений позволит создать «подушку безопасности» на случай наступления особых жизненных ситуаций. Участие в программе добровольное, заключил эксперт.

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