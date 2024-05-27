27 мая 2024, 23:18

Есть и полтора миллиона. Жителям Подмосковья рассказали, сколько нужно для аренды дачи

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Загородные дома в Подмосковье стабильно пользуются спросом. За сколько можно снять особняк, и что арендатор получит за указанные в объявлении деньги, выяснила Елена Кононова в стриме 360.ru с риелтором и экспертом по недвижимости Натальей Перескоковой.

Цена за дом колеблются от 50 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. Однако есть объекты и по полтора миллиона, заверила собеседница 360.ru. Но это дворцы, средняя ценовая вилка составляет 50-70 тысяч рублей, уточнила она.

«Но если говорить о средней разумной цене на подмосковные дачи, это от 50 до 70 тысяч рублей. Это в среднем. Но вообще спрос на дома от 50 до 100, до 120 тысяч рублей. Это так называемый среднестатистический запрос», - добавила Наталья Перескокова.

Такие дома обычно снимают семьи с двумя-тремя детьми. Они хотят большую кухню-гостиную и несколько спален. Также среди требований - отсутствие точечной застройки двора, отметила риэлтор.

«Чтобы был участок в порядке, чтобы на этом участке можно было и детям поиграть, и питомцам погулять, и всем получить удовольствие», - рассказала Перескокова.

Дети Семья Недвижимость Деньги
27 мая 2024, 22:38
«Давно назревшее решение». Усманов поддержал идею перераспределения налоговой нагрузки
РИА «Новости»
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Россияне с высоким уровнем доходов должны выплачивать больше денег в государственную казну. Об этом, как сообщила пресс-служба компании «Металлоинвест», заявил основатель холдинга USM Алишер Усманов,

«Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами - давно назревшее решение», - подчеркнул он.

По его словам, благодаря этому государству будет проще справляться с решением социальных задач, не оказывая при этом давления на людей с невысокими доходами.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых не будут менять до 2028 года.

О работе над модернизацией налоговой системы страны в конце апреля сообщал президент Владимир Путин.

Доходы Россия Работа Деньги
27 мая 2024, 20:22
Россиян предупредили о существенном подорожании земляники
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Нагрянувшие в мае морозы лишат россиян земляники — из-за заморозков цена на ягоду вырастет на 100%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Нагрянувшие в мае морозы лишат россиян земляники - из-за заморозков цена на ягоду вырастет на 100%. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mash, стоимость килограмма земляники может достичь шести тысяч рублей. Заморозки уничтожили в центральных районах России до 90% урожая. Такая информация пришла из Курской, Липецкой и Брянской областей. Поставщики планируют повысить цену вдвое, сообщил Telegram-канал.

Из-за повышения цены на ягоды вырастет стоимость десертов, для изготовления которых используют землянику, добавили журналисты.

Глава Ягодного союза России Ирина Козий рассказала, что больше всего майские заморозки ударили по тем культурам, которые в период заморозков цвели.

Еда Россия Погода Экология
27 мая 2024, 13:36
Хинштейн потребовал национализировать акции оператора связи «Уфанет»
Global Look Press
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Совладельцы башкирского оператора связи «Уфанет» решили продать 60% акций. Депутат Госдумы Александр Хинштейн попросил ФАС заблокировать сделку, чтобы передать активы в собственность государства, сообщил «Коммерсант».

Мажоритарные акционеры Марат Ахметшин и Марат Фаттахов решили продать 60% акций стоимостью шесть миллиардов рублей. Хинштейн выступил против сделки. Он напомнил, что «Уфанет» имела лицензии ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в сфере шифрования , защиты информации и криптографии. По его мнению, компания имеет стратегическое значение.

Акционеры обратились в ФАС за одобрением сделки, и депутат попросил главу ФАС Максима Шаскольского заморозить процесс. Одновременно Хинштейн предложил прокуратуре инициировать национализацию выставленного на продажу пакета акций.

В России завершилась национализация «Макфы» и связанных с ней компаний. Ее акции перешли Росимуществу.

Башкирия ФАС России Бизнес Экономика
27 мая 2024, 12:43
Отечественные верфи сравнили с экскурсией в исторический музей
РИА «Новости»
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Глава ВТБ Андрей Костин сравнил с экскурсией в исторчисекий музей состояние российских верфей. Об этом он заявил в интервью «Фонтанке».

В пошлом году ВТБ получил в доверительное управление на пятилетний срок 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Костин занял пост председателя совета директоров компании. Он отметил, что посетил все предприятия.

«Это как экскурсии в исторический музей: вот это построено при царе таком-то, это - при императоре таком-то. Ну, ребята, чему радоваться?» - высказался он.

По его словам стране нужны современные верфи, сегодня судостроение имеет абсолютно другие технологии. Также он прокомментировал ситуацию в компании. Костин уточнил, что претензии властей страны к прошлому руководству корпорации связаны с выпуском изначально убыточной продукции. Он добавил, что сейчас компания не допустит того, чтобы закрывать дыры ОСК посредством денег правительства.

Музеи Интервью Деньги Андрей Костин

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