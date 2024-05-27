Есть и полтора миллиона. Жителям Подмосковья рассказали, сколько нужно для аренды дачи

Цена за дом колеблются от 50 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. Однако есть объекты и по полтора миллиона, заверила собеседница 360.ru. Но это дворцы, средняя ценовая вилка составляет 50-70 тысяч рублей, уточнила она.

«Но если говорить о средней разумной цене на подмосковные дачи, это от 50 до 70 тысяч рублей. Это в среднем. Но вообще спрос на дома от 50 до 100, до 120 тысяч рублей. Это так называемый среднестатистический запрос», - добавила Наталья Перескокова.

Такие дома обычно снимают семьи с двумя-тремя детьми. Они хотят большую кухню-гостиную и несколько спален. Также среди требований - отсутствие точечной застройки двора, отметила риэлтор.

«Чтобы был участок в порядке, чтобы на этом участке можно было и детям поиграть, и питомцам погулять, и всем получить удовольствие», - рассказала Перескокова.