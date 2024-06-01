Экспортеры смогут не продавать валюту при оплате контракта рублями на 50%

При этом рубли по таким контрактам должны быть зачислены на счета в уполномоченных банках.

Комиссия также сможет выдавать разрешения на непродажу валютной выручки в размере, соответствующем сумме, которая необходима для удовлетворения требований в иностранной валюте. До этого такое право было только у самих крупных экспортеров.

Сейчас российский рубль чувствует себя довольно сильной валютой. Юрист Марчел Кырлан рассказал, что экспортеры пока обязаны ввозить в страну не менее 80% валютной выручки, продавая на Московской бирже 90%. Неплохо поддерживает рубль высокая ключевая ставка, оставленная Центробанком.

Ранее Мишустин заявил, что в России нужно развернуть новую модель экономического роста. Он предложил действовать через создание условий для открытия новых организаций.