«Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки», - сказала она.

Близкий к этому показатель фиксировали в марте 2023 года, 98%. В октябре текущего года, по подсчетам Центробанка, экспортеры продали 91% валютной выручки, в том же месяце прошлого года - 107%.

Эльвира Набиуллина заявила, что на динамике сказались несколько факторов. Среди них указ президента об обязательной продаже некоторыми экспортерами своей валютной выручки, повышение цен на нефть в предыдущие месяцы, конвертация валюты в период выплаты промежуточных дивидендов, выдача валютных кредитов из-за высокой ставки на рублевые.

Кредитно-денежная политика Центробанка не позволила замедлить инфляцию, заявила Эльвира Набиуллина. По ее мнению, ключевую ставку следовало повысить еще весной.