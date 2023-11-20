Экспортеров в России предложили штрафовать за отказ продавать валютную выручку

Сильные скачки цен на пшеницу в России назвали маловероятными

Цены на российскую пшеницу после продолжительного снижения начали стабилизироваться. Собеседники «Коммерсанта» исключили резкое подорожание на внутреннем рынке.

Расценки начали снижаться с середины августа. Так продолжалось до предыдущей недели, с 13 по 17 ноября, пока котировки не остановились на уровне 11–12,5 тысячи рублей за тонну. Пшеница третьего класса за неделю подорожала на 50 рублей, до 12,5 тысячи рублей за тонну, четвертого класса, наоборот, подешевела на 50 рублей, до 11,02 тысячи рублей за тонну. Стоимость последнего за три месяца опустилась на 21%.

На рынок повлияло оживление спроса со стороны экспортеров, заявил директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, сказался и тот факт, что аграрии освободили мощности для хранения либо закрыли потребность в оборотных средствах, поэтому уменьшили продажи. Он допустил небольшой рост цен на внутреннем рынке, но без сильных скачков.

В октябре в России зафиксировали снижение цен на топливо. Минсельхоз заявил, что аграрии избежали дефицита.