Экспортеров в России предложили штрафовать за отказ продавать валютную выручку
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях и предложила штрафовать компании-экспортеры за отказ продавать валютную выручку. Правительство одобрило эту инициативу, сообщили «Ведомости».
Проект закона внесли 2 ноября, среди его авторов - председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, депутаты Даниил Бессарабов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Вяткин. Парламентарии призвали наказывать штрафами за нарушение правил обязательной продажи экспортной выручки.
Кабмин концептуально законопроект одобрил, но предложил внести некоторые поправки. Например, решить, какому ведомству поручить рассмотрение таких дел, и прописать предельную сумму штрафа.
Указ об обязательной продаже части валютной выручки вышел в октябре. Авторы инициативы предполагали, что это укрепит рубль. Крупные компании столкнулись с проблемой из-за рублевых счетов за рубежом - им пришлось переводить выручку в валюту, а потом снова обменивать.