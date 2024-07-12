Экспорт бензина из России продлят до сентября

Запрет на экспорт предложила продлить Федеральная антимонопольная служба. Эту меру уже поддержал заместитель председателя правительства Александр Новак.

Источники издания связали решение о временном запрете экспорта с непрекращающимся ростом биржевой стоимости топлива. Цена на бензин достигла максимальной отметки с сентября прошлого года. Также собеседники газеты напомнили, что НПЗ не могут нарастить производство бензина и удовлетворить повышенный спрос на внутреннем рынке.

В издании добавили, что экспорт уже снизили и сами компании - только за первую треть июня он сократился в два раза по сравнению с 2023 годом.

Запрет на вывоз бензина за рубеж уже устанавливали с 20 мая по 30 июня. Эксперты объясняли, что запрет помогает стабилизировать цены во время туристического сезона, когда растет число поездок на авто.