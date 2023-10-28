Экономисты объяснили, как повышение ключевой ставки скажется на жизни россиян

«Облигации с фиксированным купоном просядут в цене», - указал руководитель направления по работе с частными клиентами управления инвестиций «СберСтрахования жизни» Сергей Рогов.

По его словам, ставка по «длинным» облигациям ОФЗ может увеличится с 12,5% до 13% годовых. Это прекрасный шанс для инвесторов, чтобы заработать на росте такого рода облигаций.

При этом повышение ключевой ставки не затронет акции российских компаний, так как их стоимость зависит от внешних факторов, указал Рогов.

В свою очередь, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что изменение уровня ключевой ставки скажется на росте дисконта при продаже недвижимости на вторичном рынке. Он подчеркнул, что собственники начнут снижать цену или пережидать период высоких ставок, сдавая жилье в аренду.

Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин указал на положительное воздействие повышения ставки на рубль. По его словам, увеличение показателя до 15% годовых укрепит курс российской валюты и снизит доллар до 92,65 рубля.

В пятницу, 27 октября, ЦБ заявил об увеличении ключевой ставки с 13% до 15%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина указала на вероятный рост показателя из-за отсутствия устойчивого замедления инфляции. В дальнейшем регулятор будет следить за внутренними и внешними рисками, а также за поведением финансовых рынков.