Экономист спрогнозировал реальный курс рубля на ближайшие месяцы

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Эксперт напомнил о росте российской экономики в последнее время и проседании западных. Рост экономики Евросоюза в 2023 году замедлился до 0,7%, в России ВВП за второй квартал вырос на 5%. Экономист также отметил ускорение темпов инфляции в западных странах.

«Учитывая все эти нюансы, российский рубль сильно недооценен. Он должен стоить намного дороже, чем сейчас», - заявил экономист.

По словам Чиркова, курс рубля в ближайшее время будет меньше зависеть от действий Центробанка РФ, на него окажет большое влияние состояние западной экономики. Поэтому курс национальной валюты в обозримом будущем может укрепиться еще сильнее, заверил эксперт.

К концу года российская валюта может укрепиться до 90 рублей за один доллар, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. На укрепление рубля повлияет введение обязательной продажи выручки экспортеров.