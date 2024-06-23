23 июня 2024, 05:03

Экономист рассказал, кто может рассчитывать на пенсию в 48 тысяч рублей

Freepik
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Согласно опросу портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Экономист Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», кто может рассчитывать на такую выплату «мечты».

Согласно данным Росстата, в среднем российские пенсионеры получают около 20 тысяч рублей. У федеральных чиновников пенсии выше - в среднем порядка 34 тысяч.

Рассчитывать на еще более высокие выплаты могут те, кто получает корпоративную пенсию в дополнение к государственной. А также ряд гражданских госслужащих и те, кто имеет заслуги перед государством. Но таких людей совсем не много - всего 5-7% от общего числа пенсионеров. Поэтому эксперт посоветовала россиянам заранее задуматься об альтернативных источниках формирования личного бюджета в старости.

Ранее в России приняли решение вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

Согласно опросу портала SuperJob, россияне считают достойной пенсию в размере 48 тысяч рублей. Экономист Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм» , кто может рассчитывать на такую выплату «мечты».

Пенсия Рубль Пенсионеры Выплаты в России Россия
22 июня 2024, 09:02
Совкомбанк изменил условия начисления бонусов по карте «Халва»
Global Look Press
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Совкомбанк принял решение изменить условия начисления бонусов по карте «Халва». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Финансовая организация решила отменить правило обязательных пяти покупок в месяц на сумму от 10 тысяч рублей. Ранее они были необходимы для получения кешбэка и повышенного процента на остаток по «Халве».

Начиная с 23 июня все подписчики «Халва. Десятка» смогут получать 15% годовых на остаток собственных средств по карте. Новым клиентам первые три месяца банк будет начислять 17% годовых на остаток по «Халве».

С этого же времени кешбэк по карте «Халва» будет начисляться за любые покупки собственными средствами, в том числе за покупки до 1000 рублей.

Подробнее об условиях по карте «Халва» - здесь.

Банки Рубль Правила Кешбэк Покупки
21 июня 2024, 17:40
Российским экспортерам смягчили правило о валютной выручке
РИА «Новости»
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Действующее с октября прошлого года правило для экспортных российских компаний об обязательной продаже 80% валютной выручки внутри страны пересмотрели. Как сообщила пресс-служба правительства, теперь минимальный порог полученных за продажу товаров за границу составляет 60%.

В кабмине объяснили такое решение стабилизацией курса рубля и достаточным объемом валюты на внутреннем рынке. Это правило сохранится до 30 апреля 2025 года.

Смягчение правила о валютной выручке экспортеров произошло после введения США санкций против Московской биржи , где проходили основные сделки по продаже долларов и евро, а также Национального клирингового центра, который выступал посредником при заключении контракта и гарантировал их безопасность.

Центробанк объявил, что теперь все официальные курсы валют недружественных стран станут рассчитывать на основе данных по внебиржевым сделкам.

Это привело к серьезной волатильности рубля, который за несколько дней поднялся сразу на четыре пункта по отношению к доллару, а после упал, потеряв сразу три позиции.

Евро Банки Доллары США Россия Бизнес Правительство РФ
20 июня 2024, 20:45
Госдума одобрила индексацию военных пенсий в первом чтении
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили внесение поправок в федеральный закон о выплатах военным пенсионерам. Новый документ предусматривает увеличение размера выплат на 5,1%. Это следует из текста законопроекта, опубликованного в базе данных нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке указали, что размер увеличения военных пенсий привязали к уровню прогнозируемой инфляции на конец года.

«В связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 5,1%», - написали авторы законопроекта.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства в конце мая уточнил, что повышенные выплаты военные пенсионеры начнут получать с 1 октября.

Он добавил, что изначально размер пенсий планировали увеличить на 4,5%, но после пересмотра прогнозной инфляции по итогам года индекс увеличили до 5,1%.

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявляла, что средний размер пенсий военного пенсионера составляет 41 тысячу рублей.

Пенсия Пенсионеры Законы Госдума РФ Военные Инфляция
20 июня 2024, 18:26
Проект о ежегодной выплате работающим родителям приняли в первом чтении
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о ежегодной выплате работающим родителям двух и более детей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, вошедшему в бюджетный пакет, родители смогут претендовать на выплату, если среднедушевой доход семьи не превысил размера в 1,5 прожиточного минимума.

Размер выплаты будут определять, исходя из разницы между суммой уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за год, предшествующий году обращения, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%.

Уточняется, что выплату смогут получать оба родителя или опекуна детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет. Меру господдержки будут назначать при условии, если у родителей нет долгов по алиментам.

В случае окончательного принятия законопроекта он начнет действовать с 1 января 2025 года. Налоговой базой для расчета выплаты станет 2025 год.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки. Таким образом, россияне смогут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов до 31 декабря 2030 года.

Дети Законы Госдума РФ Семья Доходы Налоги

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