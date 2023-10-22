Экономист рассказал, как рубль вырастет на западных деньгах

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По данным ЦБ, более 50% поставок из России в Европу в августе оплачивались в рублях. Российская валюта занимает лидирующую позицию в расчетах за ресурсы с Азией, Океанией и государствами Карибского региона. Такая динамика способна положительно отразиться на рубле, однако многие факторы зависят и от валюты расчетов за иностранные поставки.

«Если импорт растет и оплачивается в большей мере за свободно конвертируемую валюту, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте», - заявил Абрамов.

По его словам, нужно давать правильную оценку рублевым взносам в распоряжении нерезидентов, а также их доходам от поставок в РФ. Если стоимость товаров для России завышают, то рублей на счетах копится больше. Их обмен на валюту снова ослабит рубль.

Ранее экономист Максим Чирков спрогнозировал реальный курс рубля на ближайшие месяцы. По его словам, доллар может опуститься ниже 80 рублей.