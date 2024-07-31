31 июля 2024, 17:32

Экономист рассказал, как ключевая ставка влияет на инфляцию

РИА «Новости»
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала снижение ставок по ипотеке, когда замедлится инфляция. Как это связано и из-за чего пришлось повысить ставку, рассказал 360.ru экономист Николай Кульбака.

По словам эксперта, снижение инфляции действительно приведет к снижению ставок по ипотеке. Но процесс снижения инфляции упирается в то, что она повышается из-за роста государственных расходов, который Центробанк пытается компенсировать.

«Если мы будем видеть дальше высокие бюджетные расходы, загнать инфляцию в приемлемые рамки будет практически невозможно», - подчеркнул Кульбака.

Кроме того, он назвал высокую инфляцию нормальной «для любой страны в такой ситуации».

По прогнозу Набиуллиной , высокая ставка сохранится не меньше трех лет.

Деньги Центробанк Инфляция
31 июля 2024, 10:31
«С Татьяной происходит что-то странное». Муж Бакальчук прокомментировал иск о разводе
РИА «Новости»
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук изменилась до неузнаваемости под влиянием посредников, которые воздействуют на нее, заявил ее муж Владислав. Такое мнение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Бизнесмен выразил уверенность, что его жена никогда бы не подала иск о разводе, сообщив об этом не ему лично, а через публичное заявление в соцсетях.

«С Татьяной происходит что-то действительно странное», - подчеркнул он.

Бакальчук заявил, что защищает семью всеми доступными ему способами. Ему помогают многие действующие и бывшие сотрудники Wildberries. Также он призвал жену услышать его и поговорить один на один.

«На глазах всей страны рушится то, что создавалось долгие годы, и нам нельзя поступать предательски по отношению к этому. Не ради меня, а ради всей семьи, детей и нашего бизнеса», - добавил муж основательницы компании.

Предприниматель пообещал не дать супругу в обиду.

История началась 23 июля, когда Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи. Он заявил, что его жена якобы ушла из дома, а компанию попытались захватить рейдеры. Кадыров пообещал оказать содействие.

Руководительница Wildberries ответила, что компания после слияния с оператором наружной рекламы Russ продолжит работать как прежде , а ее брак давно дал трещину.

Суд Татьяна Бакальчук
30 июля 2024, 18:22
Предоставление кредитных каникул МСП и самозанятым обсудят в Госдуме
РИА «Новости»
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Обеспечить малых и средних предпринимателей, а также самозанятых россиян кредитными каникулами на срок до шести месяцев предложили сенаторы и депутаты. Такой законопроект появился в базе данных Госдумы.

Авторы инициативы отметили, что принятие документа снизит случаи банкротств среди россиян, а также обеспечит финансовую устойчивость кредиторов. Вопрос максимального размера кредита, по погашению которого владельцы небольшого бизнеса или самозанятые получат отсрочку, отдали на откуп правительству.

При этом авторы документа предложили в качестве лимита установить суммы для малых предприятий на уровне 400 миллионов рублей, для средних - один миллиард рублей, а для самозанятых - 10 миллионов рублей.

Правом на кредитные каникулы заемщики воспользуются один раз в пять лет по каждому договору. Для этого достаточно написать на имя кредитора заявления без предоставления дополнительных требований. На весь период заемщик освободится от пеней и штрафов, но при этом начисленные проценты на сумму займа сохранятся, а взявший кредит станет их гасить.

Сейчас право на кредитные каникулы имеют россияне, если их доходы за последние два месяца снизились более чем на 30% от полученных за последний год, а также пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций. Максимальный срок приостановки погашения платежей составляет полгода.

В середине апреля все работающие в Оренбургской области банки предоставили местным предпринимателям кредитные каникулы на полгода после масштабного наводнения. Вице-губернатор региона Игнат Петухов пояснил, что стихийное бедствие привело к большим потерям бизнеса, поэтому они попросили об отсрочках погашения займов.

Законы Госдума РФ Депутаты Кредиты Бизнес Самозанятые
30 июля 2024, 16:48
Госдума разрешила экспериментальные внешнеторговые расчеты криптовалютой
РИА «Новости»
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Госдума разрешила с 1 сентября проводить биржевые торги и внешнеторговые расчеты с помощью криптовалюты. Об этом сообщило РИА «Новости».

Осуществлять подобное будут в рамках экспериментальных правовых режимов. Программу утверждает Центробанк, при необходимости согласовывая с ФСБ, Министерством финансов и Росфинмониторингом.

Кроме того, Банку России предложили создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами на базе Национальной платежной системы.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил , что траты электроэнергии на майнинг криптовалют могут привести к ее дефициту во многих регионах.

Экономист Сергей Зайнуллин назвал криптовалюту крайне рискованным способом инвестиций.

Госдума РФ Криптовалюты
30 июля 2024, 16:28
Госдума легализовала майнинг криптовалют
РИА «Новости»
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Госдума во вторник во втором и третьем чтении приняла закон, который позволит с ноября легализовать майнинг криптовалют в России. Информация об этом появилась в базе данных нижней палаты парламента.

В документе закрепили условия и порядок ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут индивидуальные предприниматели и юридические лица, которых включили в реестр Минцифры.

Не являющиеся ИП россияне смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, но только если не превысят лимиты энергопотребления, установленные правительством страны.

Кроме того, ИП и юрлица после включения в реестр таких операторов будут праве осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне, в частности, обсудить вопросы налогообложения.

Криптовалюты Правительство РФ

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