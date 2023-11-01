Экономист предрек финансовый кризис по всему миру

Он напомнил, как недавно его коллега Роберт Кийосаки указал на приближение величайшей в истории катастрофы на финансовых рынках. По словам экономиста, большие проблемы наблюдаются в Италии. Страна вместе с Испанией может выйти из еврозоны. Если это произойдет, государства пересчитают свой суверенный долг из евро в лиру или в песету. «По факту это дефолт, банковский кризис, может, и еще что-то будет. Но в принципе это предвестники кризиса, и он будет, конечно, мировой», - подчеркнул Разуваев.

Если глобальный кризис и рецессия наступят, упадут цены на энергоносители. Разуваев не рекомендовал сейчас держать деньги в биткоинах. По его словам, лучше вкладываться в драгоценные металлы и акции нефтяных компаний.

В пятницу, 27 октября, Центробанк увеличил ключевую ставку сразу с 13% до 15%. Эксперты отметили, что такое решение регулятора приведет к укреплению рубля.