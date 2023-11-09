Экономист дал совет собирающимся брать кредит россиянам
В России сейчас наименее выгодное для кредитования, однако если средства сильно нужны, то можно сэкономить. Об этом Lenta.ru сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.
По его словам, после повышения ключевой ставки Центральным кредитование является не лучшим инструментом.
«Вероятно, немного нужно подождать тем, кто собирался брать кредит. Хотя в положениях денежно-кредитной политики до 2026 года не предвидится резкого снижения ставки. Необходимо привыкать, что она останется на высоком уровне», - сказал Беляев.
Экономист рекомендовал кредитоваться только на небольшую сумму и небольшой срок.
«Лучшим вариантом будет отложить покупку и направить свободные деньги под проценты в банк, слегка там заработать и затем взять кредит на необходимый остаток», - добавил он.
Ранее аналитик Николай Кульбака заявил «360», что в России много людей с большими задолженностями по кредиту. Причинами этого он назвал финансовую неграмотность и низкие доходы.