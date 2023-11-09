09 ноября 2023, 07:24

Экономист дал совет собирающимся брать кредит россиянам

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В России сейчас наименее выгодное для кредитования, однако если средства сильно нужны, то можно сэкономить. Об этом Lenta.ru сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, после повышения ключевой ставки Центральным кредитование является не лучшим инструментом.

«Вероятно, немного нужно подождать тем, кто собирался брать кредит. Хотя в положениях денежно-кредитной политики до 2026 года не предвидится резкого снижения ставки. Необходимо привыкать, что она останется на высоком уровне», - сказал Беляев.

Экономист рекомендовал кредитоваться только на небольшую сумму и небольшой срок.

«Лучшим вариантом будет отложить покупку и направить свободные деньги под проценты в банк, слегка там заработать и затем взять кредит на необходимый остаток», - добавил он.

Ранее аналитик Николай Кульбака заявил «360», что в России много людей с большими задолженностями по кредиту. Причинами этого он назвал финансовую неграмотность и низкие доходы.

Банки Россия Кредиты
09 ноября 2023, 07:45
Росатом получил акции Дальневосточного морского пароходства
РИА «Новости»
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Акции Дальневосточного морского пароходства перешли в собственность Росатома в качестве имущественного взноса России. Указ президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства дополнил список компаний, акции которых изъяли в федеральную собственность и передали Росатому в виде имущественного взноса России. Госкорпорация по атомной энергии получила зарегистрированное в Москве ПАО «Дальневосточное морское пароходство». Указ 8 ноября вступил в силу.

В январе Хамовнический суд Москвы изъял в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства, которое являлось головной компанией группы Fesco. Последнюю контролировали братья Магомед и Зиявутдин Магомедовы , которых приговорили к 18 и 19 годам тюрьмы за мошенничество, организацию преступного сообщества и другие преступления.

Бизнес Владимир Путин Росатом
09 ноября 2023, 06:54
Путин поручил оповестить россиян о новых правилах внесудебного банкротства
Пресс-служба Кремля
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С ноября вступили в силу новые правила внесудебного банкротства. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил оповестить россиян об изменениях.

«Здесь есть некоторые изменения, и нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», - сказал он.

Доклад о защите людей с высокой долговой нагрузкой зачитал министр экономического развития Максим Решетников. Он рассказал, что если человек не смог погасить кредиты, он может списать долги через механизм банкротства двумя способами.

С 2015 года ввели судебный механизм. Сам должник или его кредитор, если долг превысил 500 тысяч рублей, могли обратиться в суд, который проанализирует обстоятельства и вынесет решение. Максим Решетников сказал, что это востребованная процедура, но дорогостоящая - процесс должен курировать финансовый управляющий, услуги которого тоже нужно оплачивать.

Во втором случае россияне могли банкротиться путем запуска внесудебной процедуры. Она бесплатная, запускалась через обращение в МФЦ и подходила для случаев, когда долг составлял от 50 до 500 тысяч рублей. Такую процедуру ввели три года назад, а с 3 ноября ей смогут воспользоваться пенсионеры, семьи с детьми при сроке взыскания больше года и все, кто не мог расплатиться дольше семи лет. Министр сообщил, что в 2023 году изменили также сумму долга, от 25 тысяч до миллиона рублей, и срок повторного обращения - пять вместо 10 лет.

Кредиты Владимир Путин Деньги Правительство РФ
09 ноября 2023, 03:15
Индексацию страховых пенсий на 7,5% одобрили в Госдуме
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Государственная дума одобрила в первом чтении индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5%. Об этом сообщила «Российская газета».

Выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 1 января следующего года. Средний размер пенсий должен будет превысить 23 тысячи рублей.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, средства для поддержки российских пенсионеров заложены в федеральный бюджет на 2024–2026 годы.

«Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят 234 миллиарда рублей», - сообщил депутат.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсию для многодетных родителей старше 70 лет. Согласно инициативе депутата Яны Лантаровой, пенсионеры, воспитавшие троих и более детей, должны получать дополнительную выплату.

Пенсия Пенсионеры Госдума РФ
08 ноября 2023, 12:34
Россия оспорит конфискацию своих активов за рубежом
РИА «Новости»
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В случае конфискации зарубежных активов России страны, которые это сделают, понесут издержки, потому что правительство оспорит их решение и примет ответные меры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это незаконно, сообщили «Известия».

«Это незаконно, противоречит всем возможным правилам, это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно, нашей страной», - сказал официальный представитель Кремля.

Песков предупредил, что страны, которые примут решение о конфискации и воспользуются деньгами, понесут крупные судебные и юридические издержки.

Россия, по его словам, не только пожалуется на нарушение своих прав, но и примет ответные меры. Он подтвердил, что государство не сможет действовать зеркально, но защитит свои интересы.

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о конфискации зарубежных активов России и возможности использовать их на помощь Украине. На территории Соединенных Штатов заморозили пять из 300 заблокированных миллиардов долларов.

Дмитрий Песков Санкции Россия Деньги

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