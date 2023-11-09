Экономист дал совет собирающимся брать кредит россиянам

По его словам, после повышения ключевой ставки Центральным кредитование является не лучшим инструментом.

«Вероятно, немного нужно подождать тем, кто собирался брать кредит. Хотя в положениях денежно-кредитной политики до 2026 года не предвидится резкого снижения ставки. Необходимо привыкать, что она останется на высоком уровне», - сказал Беляев.

Экономист рекомендовал кредитоваться только на небольшую сумму и небольшой срок.

«Лучшим вариантом будет отложить покупку и направить свободные деньги под проценты в банк, слегка там заработать и затем взять кредит на необходимый остаток», - добавил он.

Ранее аналитик Николай Кульбака заявил «360», что в России много людей с большими задолженностями по кредиту. Причинами этого он назвал финансовую неграмотность и низкие доходы.