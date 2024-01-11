11 января 2024, 08:52

Экономика России стала первой в Европе. Путин спрогнозировал рост ВВП до 4%

РИА «Новости»
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Несмотря на санкции, экономика России возобновила рост. Она уже обогнала Германию и всю Европу. По итогам года рост валового внутреннего продукта страны составит 4%, заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Хабаровске. Трансляцию организовало РИА «Новости».

«Удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия», - сказал он.

Владимир Путин согласился с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком в том, что по итогам 2023 года ВВП страны сможет превысить 4%. Он сказал, что по паритету покупательной способности Россия обогнала страны Европы, но при пересчете на душу населения стало ясно, что есть над чем работать.

Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России. Аналитики подсчитали, что в 2024 году ВВП прирастет на 1,3%, еще через год - на 0,9%.

Владимир Путин Деньги Экономика
11 января 2024, 07:25
Объем торгов на Мосбирже превысил квадриллион рублей
РИА «Новости»
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В 2023 году объем торгов на рынках Мосбиржи достиг 1,3 квадриллиона рублей. Это больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба площадки.

Суммарный объем торгов за 12 месяцев ушедшего года достиг 1,3 квадриллиона рублей. В 2022 году общая сумма составляла 1,1 квадриллиона рублей. Только в декабре на рынках Мосбиржи наторговали на 139,6 триллиона рублей, с ростом на 45 триллионов.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в декабре 2023 года достиг 4893,7 миллиарда рублей против 4206,9 миллиарда в последний месяц 2022 года. На валютном рынке провели операции на 38 659 миллиардов рублей, что на 17 654 миллиарда больше декабря позапрошлого года.

Всемирный банк скорректировал прогноз по ВВП России. В 2024 году, по мнению специалистов, экономика прирастет на 1,3%.

Деньги Экономика Мосбиржа
11 января 2024, 03:09
Россиянам рассказали, кому ждать увеличения выплат в феврале
Pixabay
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Пособия по безработице с 1 февраля начнут индексироваться ежегодно, заявила агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ранее она оставалась единственной соцвыплатой без фиксированного повышения.

Иванова-Швец напомнила, что в 2024 году в силу вступили поправки в закон, регулирующий размер пособий. Новый текст учитывает инфляцию и закрепляет индексацию выплаты, которая будет зависеть от роста цен.

Эксперт подчеркнула, что правила выплаты останутся прежними: для ее получения необходимо иметь статус безработного, а максимальный размер можно будет получать только в течение 12 месяцев, после чего сумма будет сокращаться. Согласно нынешним расценкам, диапазон пособия составляет от 12,7 до 1,5 тысячи рублей.

С 1 января в России на 18,5% увеличился размер минимальной оплаты труда : обновленная сумма составила 19 242 рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что повышение МРОТ увеличит зарплаты более 4,5 миллиона россиян и поспособствует росту других выплат, включая пособия по беременности и временной нетрудоспособности.

Выплаты в России Деньги
11 января 2024, 01:18
Россиянам объявили о грядущем снижении цен на яйца
Unsplash
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Цены на яйца у производителей снизились за последние две недели, что должно привести к падению их стоимости в магазинах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Титова.

Он заявил, что принятые властями меры для стабилизации цен на яйца показали первые результаты. В начале 2024 года стоимость яиц первой категории у производителей снизилась на 2,5%, а второй - на 4,2%.

Положительно на динамику цен влияют и естественные факторы. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов указал на рост производства яиц в прошлом году, который позволит предотвратить рост цен. Также он отметил, что повышенный предновогодний спрос пришел в норму.

Одним из способов контроля цены стало увеличение поставок яиц из других стран. Белоруссия увеличила свой экспорт в Россию вдвое, первую партию продукта в 2024 году отправила Турция , несколько десятков тонн привезли в РФ из Азербайджана.

Несмотря на позитивные тенденции, ждать резкого снижения цен на яйца россиянам не стоит. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала установившуюся стоимость в 110-125 рублей за десяток справедливой.

Сельское хозяйство Продукты
10 января 2024, 18:19
Россия достигла рекордных показателей бурения нефти
Pixabay
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Западные санкции не помешали России добиться рекордных показателей по бурению нефти, сообщило агентство Bloomberg. В 2023 году в стране пробурили нефтедобывающие скважины общей глубиной около 30 тысяч километров.

Россия второй год подряд обновляет рекорд по объему бурения, приближаясь к показателям советского времени. Высокие темпы бурения позволяют стране сохранять высокий уровень производства топлива, несмотря на ограничения и нестабильную ситуацию на рынке, отмечается в публикации.

Аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит указал на то, что страны Запада недооценили независимость России в топливной сфере. Энергетическая система страны продемонстрировала способность адаптироваться к новым условиям и сделала бесполезными такие меры, как введение потолка цен на нефть и запрет на экспорт технологий.

Санкции заставили Россию активнее работать на новых рынках, в то время как экспорт нефтепродуктов в Европу сократился в 10 раз. Новыми главными партнерами РФ стали Китай и Индия. По словам эксперта Андрея Листовского, потенциал российского экспорта топлива не исчерпан: запрос на нефть присутствует в странах Африки.

Западные санкции не помешали России добиться рекордных показателей по бурению нефти, сообщило агентство Bloomberg.

В 2023 году в стране пробурили нефтедобывающие скважины общей глубиной около 30 тысяч километров.

Санкции Нефть Россия

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