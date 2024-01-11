11 января 2024, 13:11

Экономический импульс. Как Россия достигнет роста ВВП до 4% за год

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Владимир Путин допустил, что рост ВВП страны по итогам года будет больше 4%. Это самая высокая планка прогнозов по росту валового внутреннего продукта России, заявил в интервью «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота. И ее можно достичь.

«Если мы посмотрим на предварительные прогнозы экономического роста России на 2024 год, то увидим, что там достаточно серьезное расхождение между прогнозом Банка России и прогнозом Минэкономразвития. Минэкономразвития примерно два раза оптимистичней», - сказал Бархота.

Однако планки роста ВВП до 4% вполне можно достичь. Эксперт обратил внимание, что в 2022–2023 годах внешняя конъюнктура была тоже не самая благоприятной.

«Речь идет о ценах на энергоносители и некоторых проблемах с экспортом продукции, в том числе готовой, из России. Как раз в 2024 году может быть некое сочетание более благоприятствующих факторов. Во-первых, внешнеэкономическая конъюнктура будет более благоприятной, энергоносители будут себя чувствовать более уверенно. Во-вторых, внутренний спрос будет поддерживаться высоким уровнем занятости, который характерен вообще для нашей хозяйственной системы», - пояснил специалист.

Во всем нужен баланс Бархота добавил, что достаточно серьезный импульс для развития экономики дает развитие оборонно-промышленного комплекса. Это связано с тем, что в цепочку кооперации включены многие смежные отрасли: начиная от металлургии и химической промышленности, заканчивая торговлей и даже потребительским сектором.

«В то же время благодаря сбалансированному подходу в части финансовой политики, по мере замедления инфляции у нас есть определенные осторожные надежды на рост доходов домашних хозяйств. Отсюда и рост потребления», - сказал эксперт финансового рынка.

Антироссийские санкции не сработали Собеседник «360» напомнил, что с начала введения серьезных санкций против России прошло два года. За это время экономическая система во многом приспособилась и адаптировалась к ситуации.

«Мы можем говорить о том, что в текущий момент вектор развития экономики проходит уже во многом по автономному пути и в меньшей степени зависит от контрактов с нашими партнерами, особенно предыдущими. Это позволяет надеяться на более серьезные темпы экономического роста и сбалансированного развития как по линии производителей, то есть бизнес-сектора, так и по линии домашних хозяйств», - заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что значительные меры Центробанка и правительства России нацелены на подавление инфляции. Президент заверил, что повышенная ключевая ставка регулятора носит временный характер.

Санкции Россия Владимир Путин Экономика Инфляция ВВП
11 января 2024, 11:31
Россияне назвали оптимальной пенсию почти в 50 тысяч рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Работающие россияне назвали оптимальной пенсию примерно в 50 тысяч рублей. Мужчины хотели бы получать больше, чем женщины, москвичи — жить обеспеченней петербуржцев. Результаты опроса сервиса Superjob опубликовал РБК.

Работающие россияне назвали оптимальной пенсию примерно в 50 тысяч рублей. Мужчины хотели бы получать больше, чем женщины, москвичи - жить обеспеченней петербуржцев. Результаты опроса сервиса Superjob опубликовал РБК.

В исследовании, которое проводили в период с 13 по 31 декабря, приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Среднестатистический житель страны, имеющий работу, хотел бы в будущем получать пенсию на уровне 47,6 тысячи рублей. Эта сумма варьировалась в зависимости от региона проживания, возраста, пола и текущих доходов.

Мужчины назвали оптимальной пенсию в 48,7 тысячи рублей, женщины - 46,7 тысячи. Жителей Москвы устроили бы 51,5 тысячи рублей ежемесячно, Санкт-Петербурга - 49 тысяч, Ярославля - 43,8 тысячи, Астрахани - 43 тысячи.

Респонденты младше 34 лет подсчитали, что в старости им хватило бы 46,1 тысячи рублей ежемесячно. Люди старше 45 лет захотели на три тысячи больше. Россияне, чья зарплата превысила 100 тысяч рублей, готовы прожить на пенсии на 50,3 тысячи рублей - больше других участников опроса.

В 2024 году выйдут на пенсию 63-летние мужчины и 58-летние женщины. Досрочно оставить работу смогут мужчины с трудовым стажем 42 года и женщины - 37 лет. С 1 января в России увеличили размер пенсии по старости.

Пенсия Пенсионеры Опросы Деньги
11 января 2024, 09:59
Снижение ключевой ставки спрогнозировали в Кремле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Центробанк временно повысил ключевую ставку. Когда инфляция нормализуется, ее смогут снизить, заявил на встрече с предпринимателями в Хабаровске президент России Владимир Путин. Его процитировали «Известия».

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. <…> По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», - сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что такое же мнение озвучивали эксперты и руководство самого Банка России. Президент выступил против увеличения лимитов или дополнительного фондирования банков. По его мнению, это уменьшит эффект от мер Центробанка по снижению инфляции. Увеличение денежной массы, по словам президента, теоретически возможно, но оно пойдет вразрез с целями повышения ключевой ставки.

В середине декабря ключевую ставку повысили до 16%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что денежно-кредитную политику следовало ужесточить еще весной.

Банки Кредиты Владимир Путин Деньги Центробанк Экономика Инфляция
11 января 2024, 09:55
Президент предупредил о последствиях резкого повышения пошлины на рыбу
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Власти рассмотрят повышение ввозной пошлины на рыбу. Однако слишком резкие изменения приведут к росту цен, предупредил на встрече с предпринимателями в Хабаровске президент России Владимир Путин. Его процитировали «Известия».

«Резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена на внутреннем рынке может подскочить», - сказал он.

На это один из участников встречи заверил, что отечественные производители способны накормить рыбой всю страну и ближнее зарубежье. Однако для этого придется снизить стоимость логистики с Дальнего Востока в Центральную Россию. По его словам, до сих пор поставки из этого региона обходились втрое дороже, чем из Европы.

Владимир Путин заявил, что это потребует расходов бюджета на субсидирование перевозок. Он пообещал рассмотреть вопрос повышения ввозной пошлины и заявил, что поручит Минсельхозу и Минэкономики все просчитать. Поставки на прилавки рыбы собственных производителей крайне важны, подчеркнул он.

Развитие Дальнего Востока стало заметным, заявил ранее глава государства. Он объяснил, что в этом помогли программы и бизнес-сообщество.

Еда Налоги Владимир Путин Продукты
11 января 2024, 08:52
Экономика России стала первой в Европе. Путин спрогнозировал рост ВВП до 4%
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Несмотря на санкции, экономика России возобновила рост. Она уже обогнала Германию и всю Европу. По итогам года рост валового внутреннего продукта страны составит 4%, заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Хабаровске. Трансляцию организовало РИА «Новости».

«Удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия», - сказал он.

Владимир Путин согласился с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком в том, что по итогам 2023 года ВВП страны сможет превысить 4%. Он сказал, что по паритету покупательной способности Россия обогнала страны Европы, но при пересчете на душу населения стало ясно, что есть над чем работать.

Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России. Аналитики подсчитали, что в 2024 году ВВП прирастет на 1,3%, еще через год - на 0,9%.

Владимир Путин Деньги Экономика

Новости по теме