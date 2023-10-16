ЕАЭС получил 24 млрд долларов инвестиций за счет инициативы «Один пояс — один путь»
Евразийский экономический союз привлек 24 миллиардов долларов инвестиций благодаря работе в рамках инициативы «Один пояс — один путь». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
Евразийский экономический союз привлек 24 миллиардов долларов инвестиций благодаря работе в рамках инициативы «Один пояс - один путь». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
«Страны Евразийского экономического союза в ходе совместной работы в рамках инициативы „Один пояс - один путь“ уже обеспечили 24 миллиарда долларов инвестиций», - отметил глава государства.
По словам Путина, эта сумма растет, поскольку увеличивается количество взаимовыгодных проектов. Такие решения выгодны не только странам, получающим какие-либо кредиты в рамках инициативы, но и Китаю, указал президент. Благодаря реализации этих проектов КНР получает продукты, условия для лучшего и большего развития, пояснил глава государства.
Путин обратил внимание, что странам ЕАЭС никто ничего не навязывает. Каждое государство в рамках двусторонних или многосторонних форматов выбирает, что ему выгодно или невыгодно, заверил президент.
Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс - один путь» , который пройдет в Пекине 17 октября. По словам главы МИД Китая Ван И, участие российского лидера сделает мероприятие успешней и продуктивней.