Двукратное увеличение вложений России в госдолг США посчитали некритичным

По словам депутата, вложения России в госдолг США были мизерными. Двукратное увеличение относительно предыдущего уровня - это небольшой рост, пояснил парламентарий.

«Это некритично, это не изменение политики», - отметил Делягин.

Он не исключил, что вложения сделал не Минфин, а Банк России, поскольку у него больше гибкости. Решение могло быть связано с девальвацией рубля, сказал депутат.

Чтобы обеспечить девальвацию, необходимо было убрать с рынка некоторое количество долларов, уточнил парламентарий. Эту валюту могли перевести в американские госбумаги, заключил Делягин.

По данным американского Минфина, в сентябре 2023 года объем вложений России в госбумаги США достиг 73 миллионов долларов. В августе эта сумма составляла 31 миллион.