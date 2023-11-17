17 ноября 2023, 13:09

Двукратное увеличение вложений России в госдолг США посчитали некритичным

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Повышение вложений России в американский госдолг в два раза не следует считать критичным. Об этом сообщил «Ленте.ру» зампредседателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

По словам депутата, вложения России в госдолг США были мизерными. Двукратное увеличение относительно предыдущего уровня - это небольшой рост, пояснил парламентарий.

«Это некритично, это не изменение политики», - отметил Делягин.

Он не исключил, что вложения сделал не Минфин, а Банк России, поскольку у него больше гибкости. Решение могло быть связано с девальвацией рубля, сказал депутат.

Чтобы обеспечить девальвацию, необходимо было убрать с рынка некоторое количество долларов, уточнил парламентарий. Эту валюту могли перевести в американские госбумаги, заключил Делягин.

По данным американского Минфина, в сентябре 2023 года объем вложений России в госбумаги США достиг 73 миллионов долларов. В августе эта сумма составляла 31 миллион.

США Госдума РФ Россия Госдолг
17 ноября 2023, 13:39
ЦБ сообщил, что у него нет казначейских обязательств США
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Центробанк не имеет казначейских обязательств США и не является их приобретателем. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регулятора.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», - констатировали в ЦБ.

Журналистам предложили попросить комментарий об объеме вложений различных стран в американские бумаги в Казначействе Соединенных Штатов.

Ранее Минфин США опубликовал материалы, из которых следует, что в сентябре 2023 года Россия нарастила объем вложений в американские гособлигации более чем в два раза - с августовского 31 миллиона долларов до 73. из них свыше 60 миллионов пришлись на долгосрочные облигации.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что такое повышение некритично и не является свидетельством «изменения политики». Он назвал августовские вложения России в американский госдолг мизерными и добавил, что даже с учетом двукратного увеличения сумма осталась относительно небольшой. Делягин предположил, что вложения мог сделать Банк России в связи с девальвацией рубля.

США Центробанк
17 ноября 2023, 13:17
Россиянам объяснили смысл увеличения МРОТ
РИА «Новости»
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Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей. За зарплаты большинства россиян это не повлияет, объяснил «360» экономист, аналитик Николай Кульбака.

«У нас МРОТ мало на что влияет: зарплаты к нему не привязаны почти ни у кого. Есть лишь немного таких людей. Но к МРОТ привязано огромное количество выплат. То есть государство заставляет фактически поднимать большое количество платежей в бюджет», - рассказал эксперт.

Мера направлена на увеличение доходов бюджета, и для кого-то изменение будет позитивным, для кого-то негативным, резюмировал Кульбака.

При этом правительство работает и над увеличением зарплат в России. Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере, и накануне кабмин дополнительно направил на эти цели более 5,5 миллиарда рублей.

Перед этим за два месяца на зарплаты бюджетников направили около 31 миллиарда рублей. Повышение доходов ощутили работники федеральных учреждений в области медицины, культуры, науки и образования.

Бюджет России Зарплаты МРОТ в РФ
17 ноября 2023, 10:58
Депутаты утвердили закон о федеральном бюджете на три года
РИА «Новости»
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Парламентарии приняли закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Парламентарии приняли закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

За документ проголосовали 325 депутатов, «против» выступил 81 парламентарий. Согласно бюджету, доход в следующем году составит 35,065 триллиона рублей. Расходы за 2024 год планируются в размере 36,66 триллиона. За три года дефицит бюджета не превысит 1% ВВП.

В качестве источников финансирования в документе называются государственные внутренние заимствования и средства Фонда национального благосостояния.

Бюджет России Госдума РФ
17 ноября 2023, 06:40
Карту «Мир» начали принимать по всей Венесуэле
РИА «Новости»
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В Венесуэле начали принимать карту «Мир». К российской платежной системе подключились почти 40% пунктов по всей стране, объявил на брифинге министр иностранных дел Иван Хиль Пинто. Его процитировали «Известия».

«Сегодня платформа „Мир“ позволяет проводить платежи на 100% территории всей Венесуэлы, и порядка 36% всех платежных пунктов принимают карты „Мир“», - сказал он.

Оплату российскими картами также начали проводить на одном из крупнейших курортов страны - острове Маргарита. Министр заявил, что к системе подключились все пункты продаж.

Иван Хиль Пинто выступил после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Последний заявил, что стороны договорились наращивать торговые и инвестиционные связи. Россия, по словам главы МИД, поможет партнеру в защите национального суверенитета.

Венесуэла в мае объявила о желании вступить в БРИКС. Россия поддержала ее решение.

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